فیصل بینک نے بہترین اسلامی ریٹیل بینک کا اعزاز حاصل کرلیا
آئی آر بی اے ایوارڈز ہماری ٹیم کی محنت اور صارفین کے اعتماد کا اعتراف ہےاخلاقی بینکاری،جدت کیساتھ ترقی کر سکتے ہیں،صدر وسی ای اویوسف حسین
کراچی (سٹی ڈیسک)فیصل بینک لمیٹڈ (ایف بی ایل)کو کراچی میں منعقدہ انٹرنیشنل کانفرنس اسلامک بینکنگ اینڈ فنانس (آئی سی آئی بی ایف)کے تحت منعقد ہونے والا 11ویں اسلامک ریٹیل بینکنگ ایوارڈز میں بہترین اسلامی ریٹیل بینک 2025(مڈ سائزڈ)کے ایوارڈ سے نوازا گیا ۔یہ نمایاں اعزاز فیصل بینک کی مسلسل خدمت کے اعلیٰ معیار، ملک گیر وسعت اختیار کرتے نیٹ ورک اور ، ڈیجیٹلی طور پر بااختیار اور شریعت کے مطابق ریٹیل بینکنگ خدمات کی فراہمی میں فیصل بینک کی کامیابی کا اعتراف ہے ۔ فیصل بینک کے صدر و چیف ایگزیکٹو آفیسر یوسف حسین کا کہنا تھا کہ ہمیں آئی آر بی اے ایوارڈز کمیٹی کی جانب سے یہ اعزاز ملنے پر بے حد فخر ہے ۔ یہ ایوارڈ اسلامی بینکاری کے ہمارے عزم اور شریعت کے مطابق مالی معاونت کو زیادہ قابلِ رسائی، جامع اور ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ بنانے کے ہمارے مشن کی عکاسی کرتا ہے ۔ انہوں نے کہاکہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی توسیع، جدید ٹیکنالوجی اور بڑھتے ہوئے قومی نیٹ ورک کے ذریعے ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اخلاقی بینکاری اور جدت کے ساتھ ترقی کر سکتے ہیں۔یوسف حسین کا کہنا تھا کہ ایمان، دیانت اور ذمہ داری کے اصولوں پر کاربند رہتے ہوئے یہ اعزاز ہماری ٹیم کی محنت اور ہمارے معزز صارفین کے اعتماد کا اعتراف ہے جوہمیں اسلامی مالیاتی نظام کو مضبوط بنانے اور پائیدار اقدار فراہم کرنے کے قابل بناتے ہیں۔