صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈیری فارمر ز اور دکانداروں سے ملاوٹ سے پاک دودھ کی تحریری یقین دہانی طلب

  • کراچی
ڈیری فارمر ز اور دکانداروں سے ملاوٹ سے پاک دودھ کی تحریری یقین دہانی طلب

معیاری دودھ کی فراہمی کی ضمانت ملنے کے بعدہی قیمت کو مستحکم رکھنے یا اضافہ پر غور ہوگا،کمشنرکااجلاس،جائزہ کمیٹی کی رپورٹ پیش،ریپڈ ٹیسٹنگ سمیت3شرائط عائدکرنیکافیصلہ

کراچی (اسٹاف رپورٹر) کمشنر کرچی سید حسن نقوی کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں دودھ کا معیار چیک کرنے کیلئے قائم کی جانے والی جائزہ کمیٹی کی رپورٹ کا جائزہ لیا گیا۔ کمیٹی کی رپورٹ کی روشنی میں فیصلہ فیصلہ کیا گیا کہ معیاری دودھ کی فراہمی کی ضمانت ملنے کے بعد ہی قیمت کو مستحکم رکھنے یا اضافے پر غور ہو گا۔کمشنر نے کہا کہ ڈیری فارمرزاور ریٹیلرز ا س بات کی تحریری یقین دہانی کرائیں گے کہ و ہ صارفین کو 100 فیصد معیاری اور ملاوٹ سے پاک دودھ فراہم کریں گے ۔ اجلاس میں قیمت میں اضافہ پر غور کرنے کیلئے دودھ کے معیار کی یقین دہانی ،دودھ کی ریپڈ ٹیسٹنگ اور اخراجات کے تخینہ سمیت 3 شرائط عائد کی گئیں۔فیصلے کے مطابق ڈیری فارمرز ،ہول سیلرز اور ریٹیلرز تینوں انتظامیہ کیساتھ مل کر مشترکہ ایس او پی بنائیں گے جس میں حفظان صحت کے مطابق دود ھ کی فراہمی کی یقین دہانی اور عدم فراہمی پر خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی تجویز پر اتفاق کریں گے ۔ فیصلہ کیا گیا کہ کم از کم 25 نمونوں کی ریپڈ ٹیسٹنگ کی جائے گی،یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ڈیری فارمرز ،ہول سیلرز اور ریٹیلرز کی سطح پر دودھ کی فراہمی پر آنے والی لاگت کا تخمینہ لگایا جائے گا۔ اجلاس میں دودھ کا معیار چیک کرنے کے لئے قائم جائزہ کمیٹی کے ارکان ڈیری فارمرز، ہول سیلڑز اور ریٹیلرزکی ایسو سی ایشنز کے عہدیدار اور صارفین کی نمائندہ تنظیموں کے نمائندوں، اور دیگرنے شرکت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

میٹرک نتائج:ملتان59.44،ڈیرہ،52.21،بہاولپور47.84فیصد امیدوار کامیاب

116نئی بھرتیوں کا فیصلہ ٹیکس،ہدف کا45فیصد حاصل کرلیا:ڈائریکٹر ایکسائز

کچے میں ٹارگٹڈ آپریشن:3ماہ میں18ڈاکو ہلاک،48گرفتار

لودھراں : بائی پاس چوک سمیت6منصوبوں کا افتتاح

زکریا یونیورسٹی بسوں میں غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر پابندی

خصوصی افراد ملکی ترقی میں اہم کردار اداکررہے ، یوسف گیلانی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
عمران خان نے ضامن ڈھونڈ لیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پہلے انسان‘ پھر کچھ اور
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804کی آئسولیشن
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سلامتی کونسل غزہ میں امن قائم کر سکتی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
واقعات تماشا نہیں ہوتے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، سیرت اور سائنس کے عجائب
امیر حمزہ