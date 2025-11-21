امن وامان:کراچی،پیرس اور واشنگٹن سے بہتر ،آئی جی
آج ورلڈ کرائم انڈیکس پرکراچی کانمبر 19 پلس،ہم دہلی،ڈھاکا،تہران ر و دیگر شہروں سے بدرجہ بہتر ہیں،غلام نبی میمن،ای چالان کوسندھ بھر میں جلد نافذ کرنیکا عندیہاب ٹریفک پولیس کو چیکنگ کی اجازت نہیں،اغواسمیت منظم جرائم کم ہوگئے ،خطاب،اقوام متحدہ کے دفتر برائے منشیات و جرائم اوربرطانوی حکومت کے تحت سیمینار
کراچی (اسٹاف رپورٹر)آئی جی سندھ نے کہا ہے کہ ای چالان ٹریکس کا آغاز کراچی سے کیا گیا ہے ، تاہم جلد ہی صوبے بھر میں اس کے دائرہ کار کو وسعت دی جائے گی۔یہ بات انہوں نے منظم جرائم کے خلاف قومی حکمت عملی کے عنوان سے منعقدہ ایک روزہ سیمینار میں شرکت کے موقع پر خطاب میں کہی۔ سندھ پولیس میوزیم کراچی میں منعقدہ سیمینار کا اہتمام اقوام متحدہ کے دفتر برائے منشیات و جرائم، حکومت برطانیہ، حکومت پاکستان اور سندھ پولیس کے تعاون سے کیا گیا۔آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ ٹریفک ای چالان، ٹریکس کا آغاز بھی ایسی ہی اصلاحات کی بہترین مثال ہے ، ابھی ٹریکس کا آغاز کراچی سے کیا ہے ، تاہم جلد ہی صوبے بھر میں اس کے دائرے کو وسعت دی جائے گی، ٹریفک کی کسی بھی خلاف ورزی کے لیے ٹریکس فعال کردار ادا کریگا۔ اب ٹریفک پولیس کو مینول چیکنگ یا دستی چالان کی اجازت ہر گز نہیں ہے ، اس اقدام سے ٹریفک پولیس کے خلاف مختلف قسم کے الزامات اور منفی تاثر یکسر ختم ہوجائیں گے ، ٹریکس ایک کیمرا بیسڈ ٹیکنالوجی ہے ۔
انہوں نے کہا کہ تھانہ بجٹ کے استعمال کے اختیارات ایس ایچ او کے پاس ہیں ،سب انسپکٹر رینک کا افسر ایس ایچ او لگ سکتا ہے ، مالیاتی استحکام اور خود مختاری سے تھانہ کلچر میں نمایاں بہتری آئے گی۔آئی جی نے کہا کہ پاکستان میں منظم جرائم کے خلاف قومی حکمت عملی کی ترتیب ناگزیر ہے ، ایسے جرائم کے خلاف، سول سوسائٹیز، اکیڈمیز، سول سروینٹس، تاجربرادری، میڈیا اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کا تعاون اور سپورٹ اشد ضروری ہے ، ایسے سیمینارز، تقاریب سے معاشی عدم استحکام اور منظم جرائم کے خاتمے کا راستہ و حکمت عملی کا تعین ہوتا ہے ۔آئی جی نے کہا کہ منظم جرائم دراصل کسی گروہ یا جرائم پیشہ افراد کے جتھوں کی ایک منفی سوچ کا نام ہے جو مختلف نیٹ ورک کے تحت مسلسل سرگرم عمل رہتے ہیں، ایسے جرائم عام شہریوں میں خوف و ہراس کا باعث بنتے ہیں جس سے معاشی عدم استحکام تقویت پاتا ہے ۔ا نہوں نے کہا کہ کراچی ایک گلوبل سٹی ہے جہاں سرمایہ کاری کے مواقع زیادہ ہیں، مقابل تجدید توانائی میں سرمایہ کاری کے لیے کراچی ایک بہترین شہر ہے ، کراچی جو سال 2013 میں ورلڈ کرائم انڈیکس پر چھٹے نمبر پر تھا، قانون نافذ کرنے والے اداروں، ایجنسیز، پولیس کی شب و روز محنت اور اشتراک سے اس شہر کا امن واپس آیا، آج ہم ورلڈ کرائم انڈیکس میں دہلی، ڈھاکا، تہران، کوالالمپور، پیرس، واشنگٹن و دیگر ممالک سے بدرجہ بہتر ہیں، آج ورلڈ کرائم انڈیکس پر کراچی کا نمبر 19 پلس ہے تاہم گزشتہ سال کراچی 128 ویں نمبر پر تھا ،منظم جرائم کے خلاف آج تمام اسٹیک ہولڈرز ایک پلیٹ فارم پر ہیں، اس حوالے سے سی پی ایل سی اور پولیس کا اشتراک انتہائی کارآمد رہا ہے ۔آئی جی نے کہا کہ منظم جرائم، اغوا برائے تاوان اب اس شہر میں انتہائی کم ہوگئے ہیں
،ہم نے بھتہ خوری کے خلاف بھی بہتر کام کیا ہے ،ہم پولیس اسٹیشنز کی سطح پر پبلک سروس میں بہتری لارہے ہیں،پانچ سیشنز پر مشتمل سیمینار میں سابق انسپکٹر جنرلز، نمائندہ ایف پی سی سی آئی، کاٹی، آباد، کے سی سی آئی، سینئر صحافیوں، سماجی رہنماں، اساتذہ، محققین اور دیگر نے شرکت کی ۔سیمینار کا مقصد منظم جرائم کے خلاف سندھ کی سول سوسائٹی، اکیڈمیا اور تاجربرادری کو آگاہی فراہم کرنا تھا۔ مقررین نے منظم جرائم کے خلاف قومی حکمت عملی، تاجروں کی بھتہ خوری، قبضہ، عدم تحفظ کے خلاف شکایات، اسٹریٹ کرائم، گاڑی چوری، منشیات اسمگلنگ اور پانی چوری کے خلاف سول سوسائٹی کے کردار، منظم جرائم کے خلاف اور روک تھام میں نوجوانوں، اکیڈمیا، انسانی حقوق کے رہنماں کے کردار اور دیگر موضوعات پر تفصیلی گفتگو کی اور اظہار خیال کیا۔سابق آئی جی سعود احمد نے افتتاحی جبکہ سابق گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر عشرت حسین اور یو این او ڈی سی کے بیت اللہ خان نے اختتامی کلمات ادا کیے ۔