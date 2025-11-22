صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گلشن حدید میں یوسی چیئرمین کے گھر دن دیہاڑے چوری

  • کراچی
گلشن حدید میں یوسی چیئرمین کے گھر دن دیہاڑے چوری

کراچی(اسٹاف رپورٹر )گلشن حدیدفیز ون میں یوسی چیئرمین کے گھر دن دیہاڑے لاکھوں روپے کی چوری کی واردات ہوئی، نامعلوم چور گھر بند پا کر اندر داخل ہوئے اور الماریاں توڑ کر نقد رقم،طلائی زیورات اور دیگر قیمتی سامان لے کر فرار ہوگئے۔

 یوسی چیئرمین رضا جتوئی نے صحافیوں کو بتایا کہ ہم گھر کو تالا لگا کر تمام اہلِ خانہ کے ساتھ رشتے داروں کے ہاں شہر گئے ہوئے تھے ۔ واپسی پر دیکھا کہ گھر کی تمام الماریاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور نقد رقم، زیورات اور قیمتی سامان غائب تھا۔گھر میں رکھے 40 لاکھ روپے نقد اور 20 لاکھ سے زائد مالیت کے سونے کے زیورات چور اٹھا کر لے گئے ۔ چور پچھلی جانب تعمیراتی گھر کی دیوار پھلانگ کر داخل ہوئے اور لاکھوں روپے کی چوری کر کے فرار ہوگئے ۔ 

 

