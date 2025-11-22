محراب پور:خطرناک ڈاکو عدالت پیش، دو مقابلے میں گرفتار
ملزم ارمان پولیس کے حوالے ، مقابلے میں زخمی صدام، کامران اسپتال داخلسجاول سے منشیات فروش گرفتار، جیکب آباد میں کارروائیاں، 16زیر حراست
محراب پور، اندرون سندھ (نمائندگان دنیا) محراب پور میں خطرناک ڈاکو نے عدالت میں پیش ہوکر گرفتاری دیدی، جبکہ دو مقابلے میں گرفتار کرلئے گئے ، ادھر سجاول میں منشیات فروش پکڑا گیا، جبکہ جیکب آباد میں کارروائیوں کے دوران 16ملزمان کو حراست میں لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق محراب پور میں نوشہرو فیروز، ابڑاں ، مٹھیانی اور ضلع بھر میں جرائم کی وارداتوں میں ملوث اہم ملزم ارمان شاہ عرف ڈاڈو شاہ نے عدالت میں پیش ہو کر خود کو پولیس کے حوالے کر دیا، ملزم کے مطابق جرائم کی وارداتوں اور پولیس کی جانب سے دباؤ پر اس نے خود کو حوالے کیاہے۔
جبکہ ڈکیتی کی نیت سے کھڑے رہزنوں نے گشت پر مامور پولیس پر فائرنگ کی، جوابی پولیس فائرنگ میں رہزنوں کو زخمی حالت میں گرفتار کرکے اسپتال منتقل کر دیا گیا،ضلعی پولیس ترجمان نوشہرو فیروز پولیس شوکت علی کلو کے مطابق پکڑے گئے رہزنوں کی شناخت صدام گوپانگ ولد غلام رسول گوپانگ اور کامران گوپانگ ولد معشوق گوپانگ کے نام سے ہوئی ہے ۔ ادھر سجاول کے شہر دڑو کے علاقے آمری اسٹاپ پر دڑو پولیس نے بدنام زمانہ منشیات فروش احسان ماچھی کو گرفتار کرنے کیلئے کارروائی کی، تو منشیات فروشوں کی جانب سے فائرنگ کردی گئی.
پولیس کی جوابی فائرنگ کرکے منشیات فروش احسان ماچھی کو زخمی حالت میں گرفتار کرلیا۔ دریں اثنا جیکب آباد میں خفیہ اطلاع پر پولیس اور رینجرز اہلکاروں کی کارروائی میں 16 ملزمان گرفتار کرلئے گئے ، مذکورہ کارروائی تھانہ صدر کی حدود مولاداد روڈ پر کی گئی کارروائی کے دوران ملزمان کے قبضے سے بغیر لائسنس 12 کلاشنکوفیں، 2 دستی بم، 2پستول دو رائفل 1500 گولیاں برآمد ہوئی ہیں۔ ادھر خانپورمہر کے قریب پولیس آپریشن کے دوران جرائم پیشہ عناصر کے 10 گھروں کو مسمار کردیا گیا، 4 مشتبہ افراد گرفتار بھی کئے گئے ، جبکہ مبینہ ملزمان کا سامان اور مویشی پولیس نے قبضے میں لے لیے۔