مٹھی میں بدین روڈ پر ٹرالر نے کار کچل دی، 2افراد ہلاک
تھرپارکر(نامہ نگار)مٹھی کے قریب تیز رفتار ٹرالر بدین روڈ پر ہیلاریو پیر کے قریب کار پر چڑھ گیا، جس کے نتیجے میں کار ڈرائیور اجمل ٹھکر اور مسافر چہنو میگھواڑ موقع پر ہی ہلاک ہوگئے۔۔۔
دونوں افراد کی لاشیں سول اسپتال منتقل کرکے ضروری کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کی گئیں۔حادثے میں ایک شخص زخمی بھی ہوا، جسے اسپتال داخل کیا گیا ہے ۔ پولیس کے مطابق حادثہ ٹرالر کی ٹکر کے باعث پیش آیا، واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے ۔ ہلاک دونوں نوجوانوں کی میتیں ورثا ننگرپارکر اور چیلہار لے گئے ۔ حادثے کا شکار گاڑی چیلہار کی مہاراج برادری کی تھی، جو کراچی سے واپس گاؤں آرہی تھی۔