سجاول:غلط بیانی پرعدالت نے ایس ایچ او کو ہتھکڑیاں لگوا دیں
سجاول (نامہ نگار)سیشن جج سجاول نے جاتی تھانے کے ایس ایچ او کو کیس میں غلط بیانی پر ہتھکڑیاں لگوا دیں۔ اس سلسلے میں سیشن جج زاہدہ پروین نے جاتی تھانے کے ایس ایچ او منیر ہکڑو کو کیس کے بیان میں تضاد اور غلط بیانی کرنے پر عدالت میں ہی کچھ دیر کے لیے ہتھکڑیاں لگوانے کا حکم دیا۔ سیشن جج نے ایس ایچ او پر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اصرار کیا کہ کیس میں غلط بیانی کیوں کی گئی۔