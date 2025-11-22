صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سجاول:غلط بیانی پرعدالت نے ایس ایچ او کو ہتھکڑیاں لگوا دیں

  • کراچی
سجاول:غلط بیانی پرعدالت نے ایس ایچ او کو ہتھکڑیاں لگوا دیں

سجاول (نامہ نگار)سیشن جج سجاول نے جاتی تھانے کے ایس ایچ او کو کیس میں غلط بیانی پر ہتھکڑیاں لگوا دیں۔

 سجاول (نامہ نگار)سیشن جج سجاول نے جاتی تھانے کے ایس ایچ او کو کیس میں غلط بیانی پر ہتھکڑیاں لگوا دیں۔ اس سلسلے میں سیشن جج زاہدہ پروین نے جاتی تھانے کے ایس ایچ او منیر ہکڑو کو کیس کے بیان میں تضاد اور غلط بیانی کرنے پر عدالت میں ہی کچھ دیر کے لیے ہتھکڑیاں لگوانے کا حکم دیا۔ سیشن جج نے ایس ایچ او پر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اصرار کیا کہ کیس میں غلط بیانی کیوں کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن