حیدر آباد میں تجاوزات کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن
علی پیلس، لندن ٹاؤن، نسیم نگر، حسین آباد، وادھو واہ ودیگر علاقوں سے صفایاعوامی جگہوں پر قبضہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائیگا، ڈپٹی کمشنر زین العابدین
حیدر آباد (بیورو رپورٹ)شہر کے مختلف علاقوں میں تجاوزات کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن کیا گیا، جس کا مقصد عوامی راستوں کی بحالی، ٹریفک کی روانی میں بہتری، اور میونسپل قوانین پر سختی سے عملدرآمد کو یقینی بنانا ہے ۔ آپریشن علی پیلس، لندن ٹاؤن، نسیم نگر، حسین آباد، وادھو واہ، نیرون کوٹ بینظیر فلائی اوور اور اسرا اسپتال کے اطراف سمیت دیگر علاقوں میں کیا گیا۔ کارروائی کے دوران غیر قانونی اسٹالز، کیبنز، روڈ پر قائم پارکنگ، شو رومز، ریسٹورنٹس کی تجاوزات اور دیگر رکاوٹوں کو ہٹا دیا گیا۔
انسداد تجاوزات ٹیم نے شہریوں اور دکانداروں کو نوٹس بھی جاری کیے ، جبکہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف میونسپل کارپوریشن، ٹریفک پولیس اور متعلقہ اداروں کی مشاورت سے مزید کارروائی عمل میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ، تاکہ آئندہ ایسی کسی غیر قانونی سرگرمی کو روکا جا سکے ۔ ڈپٹی کمشنر زین العابدین میمن کی ہدایات کے تحت متعلقہ اسسٹنٹ کمشنرز، حیدرآباد میونسپل کارپوریشن اور ٹاؤن میونسپل کمیٹیوں کی نگرانی میں بڑے پیمانے پر اینٹی انکروچمنٹ آپریشن جاری ہے اور متعدد علاقوں میں مکمل عملدرآمد کیا جا چکا ہے ۔ ڈپٹی کمشنر نے واضح کیا ہے کہ عوامی جگہوں پر قبضہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا اور شہر میں تجاوزات کے خلاف مسلسل کارروائیاں جاری رہیں گی۔