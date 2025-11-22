27ویں آئینی ترمیم عوام کیلئے نقصاندہ نہیں، مخدوم جمیل
سندھ کے بجائے دیگر صوبوں کو تقسیم کرنے کی ضرورت ہے ، روحانی پیشوامخدوم امین کی دسویں برسی کے موقع پر گفتگو، مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی
مٹیاری (نامہ نگار)پیپلزپارٹی پارلیمنٹرین کے سابق صدر، روحانی پیشوا مخدوم امین فہیم کی دسویں برسی کی تقریبات ہالا میں شروع ہوگئیں، مرکزی تقریب میں درگاہ سرور نوح کے گدی نشین مخدوم جمیل الزماں اور صوبائی وزیر مخدوم محبوب الزماں نے مرحوم مخدوم امین فہیم کے مزار پر حاضری دیکر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر ملک و قوم کی سلامتی، ترقی اور امن کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ سروری جماعت کے روحانی پیشوا مخدوم جمیل الزماں نے گفتگو کرتے ہوئے کہاکہ مخدوم امین فہیم ایک بڑے سیاستدان کے ساتھ نفیس انسان تھے۔ وہ ہمیشہ پیپلز پارٹی میں رہے ، انہوں نے کہا کہ 27 ویں آئینی ترمیم عوام کیلئے کوئی نقصاندہ نہیں ہے ، اس کو پڑھا جائے تو اس کا پتا چلے گا۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھاکہ نئے صوبوں کی سندھ کو نہیں دیگر صوبوِں کو ضرورت ہے ، پاکستان کی سیاست اسی طرح رہی ہے کبھی کوئی تو کبھی کوئی اقتدار میں آیا پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو آنے والے وقت میں ملک کے وزیر اعظم ہونگے اور وہ وقت دور نہیں۔ واضح رہے کہ پیپلزپارٹی کے سینئر سیاستدان مرحوم مخدوم امین فہیم کی برسی پر پیپلزپارٹی کے کسی بھی اہم مرکزی رہنما نے شرکت نہیں کی۔