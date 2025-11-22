صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میرپور خاص:جوانوں کے اعزاز میں تقریب، آئی جی کی شرکت

ڈپٹی کمشنر، افسران بھی موجود، سندھ پولیس کے منصوبوں پر دستاویزی فلم نشر

میرپور خاص (بیورو رپورٹ)پولیس افسران وجوانوں کے اعزازمیں منعقدہ بڑے کھانے میں آئی جی سندھ غلام نبی میمن شریک ہوئے ۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنرمیرپورخاص سمیت دیگر افسران نے بھی شرکت کی۔ آئی جی نے میرپورخاص ڈویژن کے افسران و جوانوں میں اسناد بھی تقسیم کیں۔ تقریب سے خطاب میں آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے کہا کہ ہم نے شہید نظیرآباد ڈویژن کے 186اور میرپورخاص ڈویژن کے 32شہدا کے خون کو رائیگاں جانے نہیں دینا۔ محکمہ کے لئے جوکچھ کیا وہ میرا فرض تھا۔ میرامشن تھا کہ عوام میرے محکمہ کی عزت کریں۔

ہمارے شہر بہت سے عالمی شہروں سے امن و امان میں بہت بہترہیں۔ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے ،جب آپ ٹیکنالوجی کو استعمال کریں گے تو پولیسنگ آسان ہوگی۔ آئی جی سندھ نے مزید کہا کہ ایک چھوٹے سے مشورے سے کراچی شہر میں چالیس ہزارکیمرے لگوائے گئے ۔ دنیا نے کرائم اور دہشت گردی کو کیمروں سے روکا ہے ۔ کراچی میں سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کا کلچربن گیا۔ کوئی بھی کرائم ہوتا ہے اس کی سی سی ٹی وی آجاتی ہے۔ آپ اپنے علاقے میں یہ کیمرے لگوائیں کرائم خودکم ہوجائے گا۔ قبل ازیں آئی جی نے میرپورخاص ڈویژن میں نئے تعمیر ہونیوالے پولیس ریسٹ ہاؤس کی افتتاحی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔

 

