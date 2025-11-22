سکھر بیراج کے قریب دریا سے مٹی نکالنے پربند کوخطرہ
سیلاب کے دوران پانی شہر میں داخل ہونے کے خطرات منڈلانے لگےدریا میں بننے والے گڑھوں سے بھی مکین پریشان، بچے گرنے کے خدشات
روہڑی(نمائندہ دنیا)سکھر بیراج کے قریب دریائے سندھ سے غیر قانونی مٹی نکالنے کے باعث بند کیلئے خطرہ پیدا ہوگیا، سیلاب کے دنوں میں بند ٹوٹنے سے پانی شہر میں داخل ہونے کے خطرات منڈلانے لگے ہیں، جبکہ مٹی نکالنے کے باعث دریا میں بننے والے گڑھے بھی مکینوں کیلئے پریشانی کا سبب بن گئے ہیں، دریائی بیڈ میں بھاری مشینری کے استعمال سے بڑے گڑھے پڑ گئے ہیں، جو پانی کی سطح بلند ہونے پر پہچاننا مشکل ہیں، قریبی علاقوں کے بچوں کے نہانے کے دوران یہ گڑھے سنگین خطرہ بن سکتے ہیں، ٹرالیاں اور ہیوی مشینری سڑک کنارے اور اطراف کے علاقوں میں مٹی اور ریت کے ذرات اڑاتی ہیں۔
جس سے سانس کی بیماریوں،الرجی،آنکھوں اور دیگر صحت کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے ۔ ذرائع کے مطابق دریائے سندھ کے اندرونی حصوں سے بغیر اجازت مٹی نکالنا سندھ مائنز اینڈ منرلز رولز اور ریور ایکٹ کی صریح خلاف ورزی ہے ، کسی بھی نجی ٹھیکیدار یا ادارے کو یہ اجازت صرف حکومتی ٹینڈر اور انوئارنمنٹل کلیئرنس(NOC) کے بعد مل سکتی ہے ۔ مکینوں کا مطالبہ ہے کہ دریائے سندھ کے اندرونی حصوں سے مٹی نکالنے کا سلسلہ فوری طور پر بند کیا جائے ، گڑھوں اور مشینری کے اثرات کی صاف اور شفاف تحقیقات کی جائیں۔