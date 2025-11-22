گارڈن مقابلے میں زخمی ملزمان بین الصوبائی ڈاکو گروہ کے کارندے نکلے
کراچی(اسٹاف رپورٹر)رات گئے گارڈن کے علاقے میں پولیس مقابلے کے دوران دو زخمی ملزمان کی گرفتاری کا معاملہ، ملزمان بینک سے رقم لیکر نکلنے والے شہریوں کو لوٹنے میں ملوث نکلے ،ملزمان کا تعلق بین الصوبائی ڈاکو گروہ سے ہے۔۔۔
ملزمان 5 روز قبل ہونے والی موبائل مارکیٹ کے تاجر سے ڈکیتی میں بھی ملوث ہیں،پولیس کے مطابق ملزمان سے 2 پستول اور ایک چھینی ہوئی موٹر سائیکل برآمد ہوئی ۔ ملزمان کی شناخت عابد عباس اور میر کامران سدھانی کے نام سے ہوئی ہے ۔ملزمان ابتک سیکڑوں شہریوں کو لوٹ چکے ہیں۔ ملزمان کے گروہ میں خاتون بھی شامل ہے جو بینک میں جاکر ریکی کرتی تھی،خاتون اکثر اوقات رقم لیکر نکلنے والے شہریوں سے لفٹ مانگتی تھی اور اپنے دیگر ساتھیوں کو پیچھے بلا کر سنسان جگہ پر لوٹ لیتے تھے۔