انصاف لائرز فورم کا 27 ویں ترمیم کے خلاف مظاہرہ
کراچی (اسٹاف رپورٹر)انصاف لائرز فورم کی جانب سے آئین کی 27 ویں ترمیم کے خلاف سٹی کورٹ میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، وکلا نے ترمیم کے خلاف نعرے بازی کی، ریلی نکالی اور ایم اے جناح روڈ پر علامتی دھرنا دیا۔
انصاف لائرز فورم کے احتجاج میں بڑی تعداد میں وکلا شریک ہوئے ۔ صدر انصاف لائرز فورم کراچی شجاعت علی خان ایڈووکیٹ نے شرکا سے خطاب میں کہا کہ 27 ویں ترمیم عوام کے بنیادی حقوق پر ڈاکہ ہے اور اسے ہر سطح پر چیلنج کیا جائے گا۔ صدر آئی ایل ایف کراچی نے کہا کہ وکلا نے ہمیشہ پاکستان اور عوام کے حقوق کی آواز بلند کی ہے اور آج کا احتجاج اسی تسلسل کی کڑی ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ 27 ویں ترمیم عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے اور اس غیر آئینی اقدام کے خلاف وکلا کی جدوجہد جاری رہے گی۔