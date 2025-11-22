صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مصطفی عامر قتل سمیت چار مقدمات کی سماعت

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر) انسدادِ دہشت گردی عدالت میں مصطفی عامر قتل سمیت چار مقدمات کی سماعت ہوئی، جہاں گرفتار ملزمان ارمغان، شیراز اور کامران قریشی کو جیل حکام نے عدالت میں پیش کیا۔

سماعت کے دوران ملزم شیراز کے وکیل عظیم خواجہ بھی موجود رہے ۔ عدالت نے ملزم ارمغان سے استفسار کیا کہ ان کے وکیل کہاں ہیں؟ جس پر ملزم کامران قریشی نے جواب دیا کہ وہ بغیر وکیل کے خود کیس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔کمرہ عدالت میں ملزم کامران قریشی اور سابق اہلیہ کے درمیان تلخ کلامی پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا اور ریمارکس دیے کہ آپ دونوں اپنا جھگڑا باہر نمٹائیں۔ 

 

