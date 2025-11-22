صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اراضی ریکارڈ میں جعل سازی،سرکاری افسران کومقدمے کی نقول فراہم

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)صوبائی اینٹی کرپشن عدالت نے تیسر ٹاؤن اسکیم 45 کی سرکاری زمین کے ریکارڈ میں جعلسازی اور اختیارات کے ناجائز استعمال سے متعلق کیس میں سرکاری افسران سمیت دیگر ملزمان کو مقدمہ کی نقول فراہم کردیں۔

 آئندہ سماعت پر ملزمان پر فرد جرم عائد کئے جانے کا امکان ہے ۔سماعت کے موقع پر اسسٹنٹ کمشنر غلام حیدر چانڈیو، مختیارکار حسین ھکڑو، رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹی یونس بلوچ، اسٹیٹ بینک کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اسکیم 45 کے صدر عبداللہ علوی، نصیر اور دیگر پیش ہوئے ۔ عدالت نے سرکاری افسران سمیت دیگر ملزمان کو مقدمہ کی نقول فراہم کردی گئیں۔ آئندہ سماعت پر ملزمان پر فرد جرم عائد کئے جانے کا امکان ہے ۔عدالت نے کیس کی مزید سماعت آئندہ ماہ تک ملتوی کردی ۔ استغاثہ کے مطابق ملزمان نے ملی بھگت سے تیسر ٹاؤن اسکیم 45 میں سرکاری زمین کے کھاتوں میں جعلسازی کی، رشوت کے عوض ریکارڈ میں ردوبدل اور سرکاری زمین پر غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی قائم کی گئی، ملزمان نے سرکاری زمین کو جعلسازی کے ذریعے کوآپریٹو سوسائٹی کے نام منتقل کی، زمین منتقل ہونے کے بعد پلاٹ فروخت کیے گئے اور کروڑوں روپے کی خوردبرد کی گئی۔ 

 

