کسٹم حکام پر حملہ کرنے کے پانچ نامزد ملزمان کی درخواستِ ضمانت مسترد
کراچی (اسٹاف رپورٹر) سیشن عدالت شرقی میں طارق روڈ پر چھاپے کے دوران کسٹم حکام پر حملہ کرنے اور ہنگامہ آرائی سے متعلق مقدمے کی سماعت ہوئی جہاں عدالت نے پانچ نامزد ملزمان کی درخواستِ ضمانت مسترد کردی۔
استغاثہ کے مطابق مقدمہ میں ملزمان ولید اللہ، عبدالعزیز، حکمت اللہ، شیر علی اور عبدالصادق پر الزام ہے کہ انہوں نے کسٹم حکام کی کارروائی کے دوران مزاحمت کی، سرکاری حکام پرحملہ کیا اور موقع پر شدید ہنگامہ آرائی کی۔ کسٹم کے وکیل ایڈووکیٹ عابد زمان نے موقف اپنایا کہ تمام ملزمان کو مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے اور انکو موقع سے گرفتار کیا گیا تھا، ملزمان کے خلاف بدنیتی کی بنیاد پر مقدمے کے اندراج کا دعویٰ بلاجواز ہے ، ملزمان کے خلاف شواہد اور گواہان موجود ہیں۔ عدالت نے قرار دیا کہ ملزمان کو جائے وقوعہ سے گرفتار کیا گیا تھا اور ان کے نام بھی باقاعدہ طور پر مقدمہ میں شامل ہیں۔ عدالت کے مطابق ایسی کوئی وجہ موجود نہیں جو ان ملزمان کی ضمانت کا جواز فراہم کرے ۔