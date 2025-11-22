صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایم کیو ایم رکن سندھ اسمبلی نے رینجرز سے مدد طلب کرلی

  • کراچی
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)ایم کیو ایم رکن سندھ اسمبلی سید اعجازالحق نے ڈی جی رینجرز کو خط ارسال کر دیا جس میں انھوں نے رینجرز سے مدد طلب کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے حلقے پی ایس 121 اورنگی ٹاؤن میں جوا عام ہوگیا۔

جرائم پیشہ افراد کی جانب سے علاقے میں جابجا جوئے کے اڈے قائم ہیں اور ایک منظم انداز میں علاقے کی عوام کو جوئے کی لعنت میں مبتلا کیا جارہا ہے۔ علاقے کے جو مہذب شہری جوئے کے خلاف آواز اٹھاتا رہا ہیں انھیں ڈرایا اور دھمکایا جارہا ہے ، بارہا شکایتوں کے باوجود علاقہ پولیس جرائم پیشہ عناصر کیخلاف کچھ کرنے کو تیار نہیں۔پولیس کی مجرمانہ خاموشی کے سبب اورنگی کی عوام خوف کے سائے تلے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے ۔خط میں ایم پی اے نے ڈی جی رینجرز سے جوئے جیسے آرگنائز کرائم کے خاتمے کیلئے موثر اقدامات کا مطالبہ کیا ہے اور اپیل کی ہے کہ اورنگی ٹاؤن میں رینجرز کی اضافی نفری کو تعینات کیا جائے۔

 

