ریسٹورنٹ اور پکوان سینٹر مالکان کو بھتے کی پرچیاں
انٹرنیشنل نمبرز سے رقم نہ دینے پر جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں رقم 20 سے کم کرکے 3 لاکھ کر دی گئی، پاکستانی بینک اکاؤنٹ نمبر بھی بھیجا گیا
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)آرام باغ اور شاہ لطیف ٹاؤن میں ریسٹورنٹ اور پکوان سینٹر مالکان کوبھتے کی پرچیاں موصول ہوئیں اور رقم نہ دینے پر جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ ریسٹورنٹ مالک سے 20 لاکھ روپے بھتہ مانگنے کا مقدمہ آرام باغ تھانے میں درج کیا گیا۔متاثرہ شہری نے بتایا کہ اسے انٹرنیشنل نمبر سے کال موصول ہوئی اور کالر نے کہا کہ ہم سب جانتے ہیں، رقم نہ دی تو اغوا کر لیں گے ۔بھتے کی رقم بعد ازاں 20 لاکھ سے کم کرکے 3 لاکھ کر دی گئی اور ایک پاکستانی بینک اکاؤنٹ نمبر بھی بھیجا گیا۔پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ بھتہ خوری ہے یا ذاتی دشمنی مختلف پہلوؤں سے تفتیش جاری ہے ، شہر میں اب تک 5 گروہ بھتہ خوری میں ملوث رہے ہیں ۔
جو اکثر بیرونِ ملک سے آپریٹ کرتے ہیں۔پولیس اب تک 21 ملزمان کو گرفتار کر چکی ہے جن میں سے بیشتر بدنام زمانہ گینگسٹر کے نام استعمال کر رہے تھے تاہم حالیہ کال کرنے والے گروہ کی تلاش بھی جاری ہے ۔شاہ لطیف ٹاؤن میں پکوان سینٹر کے مالک سے بھتہ طلب کیے جانے کا مقدمہ درج کر لیا گیا، مدعی ثنا اللہ کے مطابق اسے 17 نومبر 2025 کو واٹس ایپ پر وائس میسج موصول ہوا۔ میسج میں کہا گیا کہ تمہارے گھر، اہلخانہ اور سینٹر کی ریکی کر رکھی ہے ، ہماری پارٹی کو فنڈ کی ضرورت ہے ، شام تک 20 لاکھ کا انتظام کرو،کوئی ہوشیاری کی تو جان سے جاؤ گے ۔پولیس نے نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔