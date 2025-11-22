صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مادہ ریچھ کی منتقلی کیس میں فریقین کو نوٹس جاری

  • کراچی
نظرِ ثانی اور ترمیمی درخواست پر فریقین سے 18جنوری تک جواب طلب درخواست غیر موثر ہوچکی،کے ایم سی، ٹی او آرز جاری کیے جائیں،درخواستگزار

کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائیکورٹ نے کراچی چڑیا گھر کی مادہ ریچھ رانو کی قدرتی ماحول میں منتقلی سے متعلق کیس میں کے ایم سی کی نظرِ ثانی درخواست اور درخواست گزار کی ترمیمی درخواست پر نوٹس جاری کرتے ہوئے تمام فریقین سے 18 جنوری تک جواب طلب کرلیا۔ کے ایم سی کی جانب سے دائر نظرثانی درخواست میں وکیل بیرسٹر اسد احمد نے موقف اختیار کیا کہ آئین کے آرٹیکل 199(1A) کے تحت عدالت کو از خود ہدایات جاری کرنے کا اختیار نہیں ہے ۔ ریگولر بینچ کے روبرو جو درخواست دائر ہوئی تھی اس پر مکمل عملدرآمد ہوچکا ہے لہٰذا درخواست غیر موثر ہوچکی ہے اور اسے نمٹا دیا جائے۔

انہوں نے مزید کہا کہ ریگولر بینچ کے روبرو دائر درخواست میں صرف رانو کی منتقلی کی استدعا کی گئی تھی اور رانو کو اسلام آباد وائلڈ لائف سینچری منتقل کیا جاچکا ہے ، ریگولر بینچ کی جانب سے کمیٹی تشکیل دینے کے فیصلے کو بھی معطل کیا جائے ۔ درخواست گزار جیوڈ ایلن پریرا کے وکیل جبران ناصر کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ ریگولر بینچ نے صرف رانو ہی نہیں بلکہ دیگر جانوروں سے متعلق بھی کمیٹی تشکیل دینے کا حکم دیا تھا، جبران ناصر کی جانب سے پٹیشن میں ترمیم کی درخواست بھی دائر کی گئی۔ انہوں نے مؤقف اختیار کیا کہ صرف رانو نہیں، چڑیا گھر کے دیگر جانوروں کی زندگیاں بھی اہم ہے ۔ جبران ناصر نے مزید استدعا کی کہ کمیٹی کے ٹی او آرز بھی جاری کیے جائیں۔

 

