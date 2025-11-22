ای چالان صرف کراچی والوں کیلئے ہے ،وزیربلدیات
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک )سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ ای چالان صرف کراچی والوں کیلئے ہے ، جرمانے کم نہیں کیے جائیں گے۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ سندھ سالڈ ویسٹ بورڈ کی میٹنگ تھی، سندھ میں ڈویژنل بورڈ کو ایکٹو کیا جا رہا ہے ، کراچی میں ہر جگہ پر اس کو بہتر کیا جائے گا، گھروں سے کچرا اٹھانے کا سلسلہ ہونا چاہیے ۔ان کا کہنا تھاکہ ای چالان صرف کراچی والوں کیلئے ہے ، جرمانے کم نہیں کیے جائیں گے ، کراچی کو بہتر کرنے کیلئے ہم سب کو مل کر چلنا چاہیے ۔ لوکل گورنمنٹ کو با اختیار کیا جا رہا ہے ، ایم کیو ایم نے بلدیاتی انتخابات سے راہ فرار کیوں اختیار کی؟، پی ٹی آئی نے پنجاب میں بلدیاتی نظام ہی ختم کر دیا تھا۔