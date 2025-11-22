جہانگیر روڈ کی بحالی،برساتی نالے کی تعمیر نو کا ٹینڈر جاری
ناتھا خان برج پر 78کروڑ روپے کی متبادل سڑک کی تعمیر کا عمل بھی شروعمیئر کی متعلقہ تمام محکموں کومقررہ ٹائم لائنز کی سختی سے پابندی کی ہدایت
کراچی (اسٹاف رپورٹر)میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کی ہدایت پر بلدیہ عظمیٰ کراچی نے کراچی کے ایک دیرینہ شہری مسئلے کے مستقل حل کی جانب اہم پیشرفت کرتے ہوئے جہانگیر روڈ کی مستقل بحالی اور اس سے متصل برساتی نالے کی تعمیرِ نو کے لیے ٹینڈر کا عمل باقاعدہ طور پر شروع کر دیا ہے ، تمام اندرونی مراحل، تکنیکی جانچ پڑتال اور ضروری منظوریوں کی تکمیل کے بعد جہانگیر روڈ کی بحالی کے منصوبے کا ٹینڈر جاری کر دیا گیا ہے ۔ ٹھیکیداروں کی خدمات حاصل کرنے کے لیے باضابطہ طور پر بولیاں طلب کر لی گئی ہیں، اس منصوبے کے لیے 30 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے جو مکمل طور پر کے ایم سی کے اپنے وسائل سے فراہم کی جارہی ہے۔
یہ مالی منظوری کے ایم سی کونسل نے دی تھی،منصوبے کا مقصد جہانگیر روڈ کی طویل المدتی اور پائیدار بنیادوں پر تعمیر و مضبوطی ہے تاکہ شہریوں اور روزانہ سفر کرنے والوں کو برسوں سے درپیش خستہ حالی اور ناکافی نکاسی آب کے مسائل سے نجات مل سکے ، اس کے علاوہ کے ایم سی نے ناتھا خان برج کے مقام پر متبادل سڑک کی تعمیر کیلئے بھی ٹینڈر جاری کر دیا ہے ، 78 کروڑ روپے مالیت کا یہ منصوبہ علاقے میں ٹریفک کے دباؤ میں نمایاں کمی اور بہتر سفری سہولت فراہم کرے گا۔میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے متعلقہ تمام محکموں کو ہدایت کی کہ وہ عملدرآمد کے مراحل کو تیز کریں اور مقررہ ٹائم لائنز کی سختی سے پابندی کریں۔