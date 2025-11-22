صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیرقانونی تعمیرات کے خلاف تحقیقات کاحکم

  • کراچی
کراچی (اے پی پی)سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل مزمل حسین ہالیپوٹو نے شہر بھر میں تیزی سے بڑھتی ہوئی غیرقانونی تعمیرات کا نوٹس لیتے ہوئے اعلی سطحی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔

 ڈائریکٹر ویجیلنس کی رپورٹ موصول ہونے کے بعد ڈائریکٹر جنرل نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل (آپریشن) کو انکوائری آفیسر نامزد کر دیا ہے ۔ڈائریکٹر جنرل نے واضح ہدایات جاری کی ہیں کہ غیرقانونی تعمیرات میں ملوث عناصر کی نشاندہی کے لیے شفاف، جامع اور بلا تاخیر انکوائری مکمل کی جائے ۔ مراسلے میں درج ہے کہ ڈائریکٹر ویجیلنس کی طرف سے فراہم کی گئی تفصیلات انکوائری کے ساتھ منسلک ہیں، جن کی روشنی میں پرتیں کھولنے کا حکم دیا گیا ہے ۔ متعلقہ افسران کو ہدایت کی گئی کہ فوری اقدامات کیے جائیں اور انکوائری رپورٹ جلد از جلد جمع کرائی جائے تاکہ ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جا سکے ۔انہوں نے واضح کیا کہ غیرقانونی تعمیرات کے معاملے میں زیرو ٹالرینس ہے ۔

 

