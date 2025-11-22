پولیو مہم میں حالیہ اقدامات کے مثبت نتائج نکلے ،کمشنر
انکا ر کر نے والے بچوں کو کور کرنے کی جدوجہد میں پیش رفت ہوئی حسن نقوی سے پاکستان میں یونیسیف کی پولیو ٹیم کی سربراہ کی ملاقات
کراچی (اسٹاف رپورٹر) کمشنر کراچی سید حسن نقوی سے پاکستان میں یونیسیف کی پولیو ٹیم کی سربراہ میلیسا کورکم نے پانچ رکنی وفد کے ہمراہ ان کے دفتر میں ملاقات کی وفد میں یونیسف کے صحت ٹیم کے سربراہ گنٹر بوسری ،یونیسیف کے امیونائزیشن افسر ڈاکٹر سید خواجہ زید بن عارف، ایس بی سی آفیسر یونیسیف سعود یعقوب اور کمیونیکیشن افسر ای او سی سندھ مناہل مصطفی بھی شامل تھے ۔ کمشنر نے وفد کو انسداد پولیوکے لئے وزیر اعلی سندھ اور چیف سیکٹریٹری کی قیادت اور رہنمائی سے کی جانے والی کوششوں اور حکمت عملی کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا۔
انھوں نے کہا کہ کراچی میں رہ جانے آور انکار کرنے والے بچوں والے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کیلئے خصوصی اقدامات کے گئے ، حالیہ اقدامات کے مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں اور انکا ر کر نے والے بچوں کو کور کرنے کی جدوجہد میں پیش رفت ہو ئی ہے ۔ انھوں نے کہا کہ کمیونٹی کے لوگوں کا تعاون حاصل ہے تمام علاقوں میں کمیونٹی کے لوگوں کی مدد سے انسداد پولیو مہم پر عملدرآمد کیا جارہا ہے ۔انہوں نے کہا کہ کراچی میں سپر ہائی رسک علاقوں کی نشاندہی کر لی گئی ہے ،کمیونٹی کے لوگوں اور والدین سے ملاقات کی ہے ،حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ مشکلات کے باوجود والدین تعاون کر رہے ہیں ۔