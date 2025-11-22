ریڈ لائن منصوبے میں یوٹیلٹیز کی منتقلی چیلنج تھا،شرجیل میمن
منصوبے کو درپیش مسائل کے حل کے لیے عملی فیصلے کیے گئے ہیں،سینئر وزیربیشتر تکنیکی مسائل حل کرلیے گئے ،ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد کی ملاقات
کراچی(اسٹاف رپورٹر)سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ حکومت سندھ ریڈ لائن بی آر ٹی منصوبے کو تیزی سے مکمل کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے اور منصوبے کو درپیش مسائل کے حل کے لیے عملی فیصلے کیے گئے ہیں۔سینئر وزیر سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک (ای ڈی بی) کے وفد نے کنٹری ڈائریکٹر ایما فین کی قیادت میں ملاقات کی اور اس دوران ای ڈی بی کے وفد کو ریڈ لائن بی آر ٹی کے موجودہ مرحلوں، تعمیراتی رفتار اور تکنیکی امور پر تفصیل سے بریفنگ دی گئی۔انہوں نے کہا کہ منصوبے کے دفاتر 24 گھنٹے کھلے ہیں تاکہ پیش رفت کی مانیٹرنگ جاری رہے۔
ریڈ لائن بی آر ٹی کو درپیش مسائل کے حل کے لیے عملی فیصلے کیے گئے ہیں اور تعمیراتی سلسلہ اب مسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔ کراچی ایک بڑا اور پیچیدہ میٹروپولیٹن شہر ہے جہاں مختلف اداروں کی جانب سے زیر زمین اور زمینی یوٹیلٹیز موجود ہیں، ریڈ لائن بی آر ٹی میں یوٹیلٹیز کی منتقلی ایک بڑا چیلنج تھا، بیشتر تکنیکی مسائل حل کرلیے گئے ہیں اور بقیہ معاملات بھی مربوط حکمت عملی سے نمٹائے جا رہے ہیں۔اس موقع پر ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے وفد نے منصوبے کی رفتار اور انتظامی کوششوں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ریڈ لائن بی آر ٹی کو ایک بہترین اور ایوارڈ وننگ منصوبے کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ کے ساتھ ان کا تعاون مؤثر اور مسلسل ہے ۔