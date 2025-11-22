گرین لائن منصوبہ: زیر التواکام کی شروعات کیلئے معاملات طے پاگئے
منصوبے کیلئے 1.8کلومیٹر زیرالتوا انفرااسٹرکچر کی تعمیر کے کام کا باقاعدہ آغاز آئندہ چند روز میں کردیا جائے گا پی آئی ڈی سی ایل حکام نے میئرکراچی کو مطلوبہ وقت میں منصوبے کا کام مکمل کرنے کی بھی یقین دہانی کرادی
کراچی (رپورٹ:سید علی مہدی )گرین لائن بس منصوبے کیلئے 1.8 کلومیٹر زیرالتوا انفراسٹرکچر کی تعمیر کے کام کا باقاعدہ آغاز آئندہ چند روز میں کردیا جائے گا ۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب اور وفاقی حکومت کے متعلقہ حکام کے درمیان گرین لائن بس منصوبے کی تعمیر کیلئے معاملات طے پاگئے ہیں ۔ ذرائع کے مطابق پی آئی ڈی سی ایل حکام کی جانب سے مئیر کراچی کو مطلوبہ وقت میں منصوبے کا کام مکمل کرنے اور متعین کردہ طریقہ کار پر مکمل عملدرآمد کرانے کی بھی یقین دہانی کرائی گئی ہے ۔ باوثوق ذرائع کے مطابق میئرکراچی بیرسٹر مرتضی وہاب سے جمعہ کو ان کے دفتر میں وفاقی حکومت کے ترجمان اور پی آئی ڈی سی ایل کے وفد نے ملاقات کی
۔ملاقات میں وفد نے گرین لائن منصوبے پر میئر کراچی کے خدشات کو دور کیا اور ایک سال میں گرین لائن بس منصوبے کا کامُ مکمل کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی ۔ پی آئی ڈی سی ایل کے وفد نے میئر کراچی کا گرین لائن بس منصوبے سے متعلق بریفنگ دیتی ہوے بتایا کہ 1.8 کلومیٹر طویل ٹریک پر تین بس اسٹیشن بھی تعمیر ہوں گے ۔ نمائش چورنگی سے میونسپل پارک جامع کلاتھ تک کام کیا جائے گا۔ منصوبہ چھ سال التوا کا شکار رہا موجودہ حکومت نے کام بحال کرایا۔ منصوبہ کا آغاز2016 میں ہوا تھا مگر منصوبے مقررہ مدت میں مکمل نہیں کیا جاسکا۔
ذرائع کے مطابق مئیر کراچی کی جانب سے گرین لائن منصوبے کی بحالی کیلئے مکمل تعاون کرنے کا عندیہ دیا گیا گیا ۔ تاہم مئیر کراچی نے متعلقہ حکام کو منصوبہ مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ۔ ذرائع کے مطابق مئیر کراچی اور پی آئی ڈی سی ایل حکام کی جانب سے 24 نومبر کو گرین لائن بس منصوبے کے انفراسٹرکچر کی تعمیر کے کام کے باضابطہ آغاز کرنے کا اعلان کیا جائے گا ۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ میئر کراچی کی جانب سے پی آئی ڈی سی ایل حکام کو مراسلہ ارسال کرکے منصوبے کے طے کردہ طریقہ کار پر عمل درآمد نہ کرنے پر کام کرنے سے روک دیا گیا تھا ۔