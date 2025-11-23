سکھر سے لاش برآمد، کنڈیارو حادثے میں نوجوان جاں بحق
ایس کے بی پل سے ملی لاش نکالنے کیلئے پولیس حدود کے تنازع پرالجھی رہیسجاول حادثے میں 6زخمی، پڈعیدن میں ٹرین سے گرنے والا اسپتال منتقل
سکھر، اندرون سندھ (بیورو رپورٹ، نمائندگان)سکھر میں نہر سے ایک شخص کی لاش ملی، جبکہ محراب پور کے قریب حادثے میں نوجوان جاں بحق ہوگیا، پڈعیدن میں ٹرین کی چھت سے گرنے والا اسپتال داخل کرا دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق سکھر میں صالح پٹ کے قریب ایس کے بی پل سے نامعلوم شخص کی لاش ملی ہے ، عینی شاہدین کے مطابق لاش گزشتہ رات سے پانی میں موجود تھی، مگر جنوبی اور صالح پٹ تھانوں کی حدودکے اختلاف کے باعث پولیس کی کارروائی تاخیر کا شکار رہی۔ادھر نوشہرو فیروز کا نوجوان عمران عرف بھورا بھائی کنڈیارو تھانے کی حدود میں ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہوگیا، جس کی لاش گھر پہنچنے پر کہرام مچ گیا، مرحوم نوشہرو فیروز کے ٹھارو شاہ چوک پر تکہ بوٹی کا کام کرتا تھا ۔ محراب پور میں حادثے میں خواتین بچوں سمیت 7 فراد زخمی ہوگئے۔
حادثہ ہالانی تھانے کی حدود میں قومی شاہراہ پر روشن جروار ہوٹل کے پاس ہوا، جہاں پر ٹرالر کی ٹکر لگنے سے کارنمبرسی بی جی 434 سیم کے تالاب میں گرگئی، اس حادثے میں ارسلان گجر اسکے اہل خانہ کے مرد، خواتین اور بچوں سمیت سات افراد زخمی ہو گئے۔ سجاول میں دڑو کے قریب لائق پور میں کوسٹر چنگ چی رکشے اور موٹرسائیکل سے ٹکرا گئی۔حادثے میں 6 افراد زخمی ہوگئے ، زخمیوں میں سومار، مصری، وزیر، اعجاز، غلام رسول اور نوید شامل ہیں، جنہیں اسپتال داخلکرا دیا گیا۔ پڈعیدن میں درگاہ ابراہیم شاہ کے قریب چلتی ٹرین سے گر کر ایک شخص شدید زخمی ہو گیا،جسے پولیس نے اسپتال منتقل کردیا ، جہاں شناخت علی شیر ولد ارباب علی کے نام سے ہوئی ہے۔