صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایم ڈی یوٹیلیٹی اسٹورز کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری

  • کراچی
ایم ڈی یوٹیلیٹی اسٹورز کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری

ملازمین کی رکی تنخواہیں اجرا کے اسلام آباد ہائیکورٹ کے حکم پر عمل نہیں کیا

سکھر(بیورو رپورٹ)قومی صنعتی تعلقات کمیشن (این آئی آر سی) اسلام آباد کے فل بنچ جس میں جسٹس (ر) شوکت عزیز صدیقی، چیئرمین منور حسین طوری، ممبر سراج الاسلام خان شامل ہیں، نے یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے ایم ڈی فیصل نثار چوہدری سمیت دیگر افسران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی سے متعلق درخواست پر نوٹسز جاری کر دیے۔ درخواست گزار کے نمائندے اور یونین رہنما عبدالقیوم برڑو کی جانب سے دائر درخواست میں مؤقف اختیار کیا گیا کہ فل بنچ نے 27 اکتوبر 2025 کے حکم نامے میں ہدایت کی تھی کہ فروری 2025 سے روکی گئی ملازمین کی تنخواہیں فوری جاری کی جائیں۔

تاہم جواب دہندگان نے عدالتی حکم پر عمل نہیں کیا، جو کہ توہین عدالت اور کمیشن کے اختیارات کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے ۔فل بنچ نے ایم ڈی یوٹیلیٹی اسٹورز فیصل نثار چوہدری اور جنرل منیجر ریحان افضل کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ 27 نومبر 2025 کو صبح 9 بجے این آئی آر سی اسلام آباد میں فل بنچ کے روبرو پیش ہوں۔ مزید یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ جواب دہندگان ویڈیو لنک سے بھی پیش ہو سکتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

دھماکا: محکمہ لیبر کی بڑی غفلت سامنے آگئی : 5 سال قبل متاثرہ فیکٹری بطور دکان رجسٹرڈ، تجدید بھی کردی گئی

یکم دسمبرسے جڑانوالہ روڈ پر ڈرینز صفائی ، ٹوٹی سلیبز بدلنے کا فیصلہ

صوبائی وزیر تعلیم نے کمالیہ یونیورسٹی میں آئی ٹی بلاک کا افتتاح کیا

ڈی سی کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں طبی سہولیات کا جائزہ

صوبائی وزیر کی کیمیکل فیکٹری دھماکا کے زخمیوں کی عیادت

اراضی تنازعات حل کے احکامات جاری

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جماعت اسلامی اور عوام کا ملاپ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کے علاوہ زندگی میں بہت کچھ ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پختون بچوں کا مستقبل کیا ہے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
افغانستان کے محدود تجارتی آپشنز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت کے اُڑتے تابوت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سوڈان کی خانہ جنگی اور عالم اسلام
محمد عبداللہ حمید گل