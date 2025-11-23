ایم ڈی یوٹیلیٹی اسٹورز کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری
ملازمین کی رکی تنخواہیں اجرا کے اسلام آباد ہائیکورٹ کے حکم پر عمل نہیں کیا
سکھر(بیورو رپورٹ)قومی صنعتی تعلقات کمیشن (این آئی آر سی) اسلام آباد کے فل بنچ جس میں جسٹس (ر) شوکت عزیز صدیقی، چیئرمین منور حسین طوری، ممبر سراج الاسلام خان شامل ہیں، نے یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے ایم ڈی فیصل نثار چوہدری سمیت دیگر افسران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی سے متعلق درخواست پر نوٹسز جاری کر دیے۔ درخواست گزار کے نمائندے اور یونین رہنما عبدالقیوم برڑو کی جانب سے دائر درخواست میں مؤقف اختیار کیا گیا کہ فل بنچ نے 27 اکتوبر 2025 کے حکم نامے میں ہدایت کی تھی کہ فروری 2025 سے روکی گئی ملازمین کی تنخواہیں فوری جاری کی جائیں۔
تاہم جواب دہندگان نے عدالتی حکم پر عمل نہیں کیا، جو کہ توہین عدالت اور کمیشن کے اختیارات کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے ۔فل بنچ نے ایم ڈی یوٹیلیٹی اسٹورز فیصل نثار چوہدری اور جنرل منیجر ریحان افضل کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ 27 نومبر 2025 کو صبح 9 بجے این آئی آر سی اسلام آباد میں فل بنچ کے روبرو پیش ہوں۔ مزید یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ جواب دہندگان ویڈیو لنک سے بھی پیش ہو سکتے ہیں۔