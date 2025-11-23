صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھڈو میں حیسکو آپریشن، کنڈے منقطع، پونے 3لاکھ بقایاجات وصول

  • کراچی
جھڈو (نمائندہ دنیا)حیسکو جھڈو کی رینجرز اور پولیس کے ہمراہ بقایا جات کی وصولی کے لیے کارروائی کے دوران بقایا جات کی مد میں 2 لاکھ 70 ہزار رقم وصول کی گئی، جبکہ متعدد غیر قانونی کنکشن اور کنڈے منقطع کردیئے گئے۔۔۔

 جھڈو کی نواحی دیہہ 264 میں بجلی کے بلوں کی عدم ادائیگی پر 100 کے وی کا ٹرانسفارمر اتار لیا گیا اور گاؤں مجنوں لغاری اور بہاول لغاری میں لگے 11 ہزار وولٹ کے تار بھی بلوں کی عدم ادائیگی کے سبب اتارلئے ، حیسکو کی جانب سے صارفین کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی گئی۔

 

