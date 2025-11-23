میرپور خاص:یوسی فنڈز کے غلط استعمال پرحکام ہائیکورٹ طلب
جماعت اسلامی رہنما کی درخواست پر چیئرمین شریف بلوچ ودیگر کو نوٹس جاری
میرپور خاص(بیورو رپورٹ)یوسی میر شیر محمد تالپور کے پیپلز پارٹی کے چیئرمین محمد شریف بلوچ اور دیگر ذمہ داران کو سندھ ہائیکورٹ، سرکٹ کورٹ میرپورخاص نے نوٹس جاری کردیا، یہ کارروائی جماعت اسلامی کے مقامی رہنما درخواست گزار حاجی نور الٰہی مغل کی جانب سے دائر آئینی درخواست پر کی گئی، درخواست میں مؤقف اختیار کیا گیا ہے کہ یوسی کے فنڈز غیر قانونی طور پر استعمال کیے گئے ہیں، جبکہ یونین کونسل میں ترقیاتی کام نہ ہونے کی شکایات بھی سامنے آئی ہیں۔
عدالت نے اس سلسلے میں آئینی درخواست نمبر D-726 آف 2025 پر نوٹس جاری کرتے ہوئے تمام فریقین کو طلب کرلیا ہے ، جن میں سیکریٹری لوکل گورنمنٹ سندھ، میئر عبدالرؤف غوری، ڈپٹی کمشنر محمد یونس غوری، انچارج ڈرینج و سیوریج پروجیکٹ محمد شریف بلوچ، چیئرمین یو سی میر شیر محمد تالپور، ٹاؤن چیئرمین یو سی میر شیر محمد تالپور شامل ہیں۔ درخواست آرٹیکل 199 کے تحت دائر کی گئی ہے ، جس کی سماعت 3 دسمبر مقرر کی گئی۔