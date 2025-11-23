صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خونی ڈمپر نے موٹرسائیکل سوار کو کچل دیا

  • کراچی
خونی ڈمپر نے موٹرسائیکل سوار کو کچل دیا

ایک زخمی،پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کرکے ڈمپر قبضے میں لے لیایونیورسٹی روڈ پر تیز رفتار کار کی ٹکر سے راہگیر خاتون چل بسی

کراچی (اسٹاف رپورٹر)سپر ہائی وے ذکریہ گوٹھ کے قریب ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق اور دوسرا زخمی ہوگیا۔ترجمان ڈسٹرکٹ ملیر پولیس کے مطابق سپرہائی وے ذکریہ گوٹھ میں ڈمپر نے موٹرسائیکل سوار کو ٹکر ماری، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق اور دوسرا زخمی ہوگیا۔انہوں نے بتایا کہ حادثے میں ایک شہری شاہد موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا اور زخمی کی شناخت سہیل کے نام سے ہوئی ہے ۔ترجمان نے بتایا کہ ڈمپر کے گرفتار ڈرائیور کی شناخت فضل کے نام سے کی گئی، پولیس نے ڈمپر کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور واقعے کی مزید تحقیقات کر رہی ہے۔

علاوہ ازیں مبینہ ٹاؤن تھانے کی حدود یونیورسٹی روڈ سمامہ شاپنگ سینٹر کے قریب تیز رفتار کار کی ٹکر سے دوراہگیر خواتین شدید زخمی ہوگئیں، جن میں سے ایک خاتون زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ پولیس کے مطابق تیز رفتاری کے باعث کار راہگیر خواتین پر چڑھ گئی، جن میں سے 45 سالہ شمشاد خاتون موقع پر شدید زخمی ہوئیں اور بعد ازاں اسپتال میں دم توڑ گئیں، جبکہ 23 سالہ زخمی خاتون شفاء کو اسپتال منتقل کردیا گیا، جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جارہی ہے ۔پولیس نے حادثے میں ملوث کار کو تحویل میں لے لیا جبکہ ڈرائیور مجاہد حسین کو موقع سے گرفتار کرلیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

درباری ماڈلنگ کیلئے واگزارا راضی پر پارکنگ سٹینڈ قائم

ڈبلیو ڈبلیو ایف کے فنڈز میں اضافے کا ایجنڈامؤخر

گورنر سے تھائی لینڈ کے سفیر کی ملاقات

کمشنر کا استنبول چوک تا سگیاں مختلف پوائنٹس کا دورہ

ریلوے سٹیشن کے اطراف کو ڈسٹ فری بنانے کی ہدایت

علامہ اقبال میڈیکل کالج میں سموگ پرسیمینار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جماعت اسلامی اور عوام کا ملاپ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کے علاوہ زندگی میں بہت کچھ ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پختون بچوں کا مستقبل کیا ہے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
افغانستان کے محدود تجارتی آپشنز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت کے اُڑتے تابوت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سوڈان کی خانہ جنگی اور عالم اسلام
محمد عبداللہ حمید گل