ایس آئی یو کی کارروائی ، اسٹریٹ کرائم میں ملوث ملزم اسلحے سمیت گرفتار

  • کراچی
کراچی( اسٹاف رپورٹر)اسپیشل انویسٹی گیشن یونٹ (ایس آئی یو)نے کارروائی کرتے ہوئے اسٹریٹ کرائم میں ملوث ملزم کو گرفتار کرلیا۔داتوں میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا ہے۔

 ایس ایس پی ایس آئی یو امجد احمد شیخ کے مطابق کارروائی سائٹ اے کے علاقے میں کی گئی جہاں سے ملزم کاشف کو اسلحے سمیت گرفتار کیا گیا۔پولیس کے مطابق ملزم کے قبضے سے اسلحہ اور گولیاں بھی برآمد ہوئیں، جبکہ اس کے دیگر ساتھی پولیس پر فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے ۔ایس ایس پی امجد شیخ نے بتایا کہ ابتدائی تفتیش کے دوران ملزم نے شہر میں اسٹریٹ کرائم اور لوٹ مار کی متعدد وار

