اے وی ایل سی کی کارروائیاں 18مسروقہ کاریں برآمد

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)اینٹی وہیکل لفٹنگ سیل پولیس نے گزشتہ ہفتے کے دوران مختلف علاقوں میں مؤثر کارروائیاں کرتے ہوئے 18 چوری اور چھینی گئی کاریں برآمد کرلیں۔

 ترجمان اے وی ایل سی کے مطابق 16 تا 21 نومبر 2025 کے دوران یہ خصوصی کارروائیاں شہر کے مختلف ڈویژنز کلفٹن، لیاقت آباد، گلشن، کورنگی، نیو کراچی اور ملیر میں کی گئیں۔ حکام کے مطابق برآمد کی گئی چند گاڑیاں 2010 سے 2015 تک درج مقدمات میں ٹریس کی گئیں، جنہیں جدید ڈیجیٹل ٹریسنگ اور تکنیکی مہارت کے ذریعے بازیاب کر کے مالکان کے حوالے کیا گیا۔ریکوری آپریشنز میں اے وی ایل سی جمشید، نارتھ ناظم آباد، ملیر، لانڈھی اور عزیز آباد کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان کارروائیوں کا مقصد شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے ۔ایس ایس پی اے وی ایل سی امجد احمد شیخ نے کہا کہ چوری شدہ گاڑیوں کی تیز رفتار ریکوری سندھ پولیس کے اس عزم کی عکاس ہے کہ عوام کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ 

 

