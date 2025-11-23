علی حسن زرداری کا ڈسٹرکٹ جیل ملیر کا دورہ
کراچی (اسٹاف رپوٹر)صوبائی وزیر علی حسن زرداری کا ملیر میں ترقیاتی منصوبوں اور ڈسٹرکٹ جیل ملیر کا دورہ، صوبائی وزیر ورکس اینڈ سروسز و جیل خانہ جات علی حسن زرداری نے۔۔۔
کراچی ڈسٹرکٹ ملیر میں زیرِ تعمیر منصوبوں اور ڈسٹرکٹ جیل ملیر کا تفصیلی دورہ کیا۔دورے کے دوران صوبائی وزیر نے قائد آباد میں محکمہ فوڈ کے نئے زیرِ تعمیر گودام کا معائنہ کیا، جہاں محکمہ ورکس اینڈ سروس بلڈنگ کے افسران نے انہیں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بریفنگ دی، صوبائی وزیر نے ترقیاتی کام کی رفتار اور معیار پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے منصوبے کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی۔