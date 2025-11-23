صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نثار پنہور اور انور ترین کی بازیابی سے متعلق پولیس سے رپورٹ طلب

کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے ایم کیو ایم لندن کے رہنما نثار پنہور اور انور ترین کی بازیابی سے متعلق درخواست پر پولیس کو تحقیقات مکمل کرکے 17 دسمبر تک رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔

 پولیس نے دونوں رہنماؤں کی گمشدگی کا مقدمہ درج کرکے رپورٹ عدالت میں جمع کرائی۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ پولیس نے مدعی کو بلائے بغیر انور ترین کی اہلیہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا، عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ مقدمہ درج ہوچکا ہے ، پولیس دونوں شہریوں کا سراغ لگا کر رپورٹ پیش کرے گی۔ وکیل نے بتایا کہ نثارپنہور کے گھر پر چھاپہ مار کر اہلخانہ کو ہراساں کیا گیا۔

 

