کراچی(سٹی ڈیسک)کے الیکٹرک ترجمان کے مطابق تمام واٹر پمپنگ اسٹیشنز پر بجلی کی فراہمی معمول کے مطابق ہے۔ واٹر بورڈ کی لائنز سے پانی لیک ہونے کی وجہ سے بجلی کے زیر زمین کیبلز پانی میں ڈوب جاتے ہیں۔
جس کی باعث بجلی کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچتا ہے، واٹر بورڈ کی لائنز سے پانی کے مسلسل رساؤ کی نشاندہی باضابطہ طور پر خط کے ذریعے 10 نومبر کو متعلقہ حکام کو کی گئی تھی جبکہ اس سے پہلے جون کو بھی باضابطہ طور پر لائنوں سے پانی کے رساؤ کی اطلاع دی گئی تھی لیکن لائینوں پر کام نہیں کیا گیا اور مسلسل رساؤ جاری ہے ۔