صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوجوان کی گمشدگی،تفتیشی حکام سے جیوفینسنگ اور سی ڈی آر رپورٹ طلب

  • کراچی
نوجوان کی گمشدگی،تفتیشی حکام سے جیوفینسنگ اور سی ڈی آر رپورٹ طلب

چشم دید گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے اور نہ ہی جیوفینسنگ کرائی گئی، ہائیکورٹ پولیس رپورٹ پربرہم

کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائی کورٹ نے 22 سالہ نوجوان محمد رحیم کی گمشدگی سے متعلق درخواست پر تفتیشی حکام سے آئندہ سماعت پر جیوفینسنگ اور سی ڈی آر رپورٹ طلب کرلی ہے ۔ سندھ ہائی کورٹ میں ایس پی انویسٹی گیشن کی جانب سے رپورٹ جمع کرائی گئی۔ رپورٹ میں موقف اختیار کیا گیا کہ نوجوان کی بازیابی کے لئے کوششیں جاری ہیں اور اس مقصد کے لئے جے آئی ٹی تشکیل دے دی گئی ہے ۔ سماعت کے دوران عدالت نے پولیس رپورٹ پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ کیا تفتیشی افسران کو ایس او پیز کا علم ہے ، نہ چشم دید گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے اور نہ ہی جیوفینسنگ کرائی گئی، محض فائل اٹھا کر عدالت آگئے ، جے آئی ٹی آخر کیا کرے گی۔ درخواست گزار کے وکیل عظیم خواجہ ایڈووکیٹ نے مؤقف اختیار کیا کہ محمد رحیم کو اپریل میں مواچھ گوٹھ سے اٹھایا گیا تھا جبکہ جولائی میں اس نے فون کرکے بتایا کہ وہ محفوظ ہے اور واپس آجائے گا۔عدالت نے تفتیشی حکام کو حکم دیا کہ آئندہ سماعت پر جیوفینسنگ اور سی ڈی آر رپورٹ پیش کی جائے اور جس مقام سے نوجوان لاپتہ ہوا وہاں موجود لوگوں کے بیانات بھی ریکارڈ کیے جائیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

درباری ماڈلنگ کیلئے واگزارا راضی پر پارکنگ سٹینڈ قائم

ڈبلیو ڈبلیو ایف کے فنڈز میں اضافے کا ایجنڈامؤخر

گورنر سے تھائی لینڈ کے سفیر کی ملاقات

کمشنر کا استنبول چوک تا سگیاں مختلف پوائنٹس کا دورہ

ریلوے سٹیشن کے اطراف کو ڈسٹ فری بنانے کی ہدایت

علامہ اقبال میڈیکل کالج میں سموگ پرسیمینار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جماعت اسلامی اور عوام کا ملاپ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کے علاوہ زندگی میں بہت کچھ ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پختون بچوں کا مستقبل کیا ہے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
افغانستان کے محدود تجارتی آپشنز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت کے اُڑتے تابوت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سوڈان کی خانہ جنگی اور عالم اسلام
محمد عبداللہ حمید گل