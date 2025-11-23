نوجوان کی گمشدگی،تفتیشی حکام سے جیوفینسنگ اور سی ڈی آر رپورٹ طلب
چشم دید گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے اور نہ ہی جیوفینسنگ کرائی گئی، ہائیکورٹ پولیس رپورٹ پربرہم
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائی کورٹ نے 22 سالہ نوجوان محمد رحیم کی گمشدگی سے متعلق درخواست پر تفتیشی حکام سے آئندہ سماعت پر جیوفینسنگ اور سی ڈی آر رپورٹ طلب کرلی ہے ۔ سندھ ہائی کورٹ میں ایس پی انویسٹی گیشن کی جانب سے رپورٹ جمع کرائی گئی۔ رپورٹ میں موقف اختیار کیا گیا کہ نوجوان کی بازیابی کے لئے کوششیں جاری ہیں اور اس مقصد کے لئے جے آئی ٹی تشکیل دے دی گئی ہے ۔ سماعت کے دوران عدالت نے پولیس رپورٹ پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ کیا تفتیشی افسران کو ایس او پیز کا علم ہے ، نہ چشم دید گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے اور نہ ہی جیوفینسنگ کرائی گئی، محض فائل اٹھا کر عدالت آگئے ، جے آئی ٹی آخر کیا کرے گی۔ درخواست گزار کے وکیل عظیم خواجہ ایڈووکیٹ نے مؤقف اختیار کیا کہ محمد رحیم کو اپریل میں مواچھ گوٹھ سے اٹھایا گیا تھا جبکہ جولائی میں اس نے فون کرکے بتایا کہ وہ محفوظ ہے اور واپس آجائے گا۔عدالت نے تفتیشی حکام کو حکم دیا کہ آئندہ سماعت پر جیوفینسنگ اور سی ڈی آر رپورٹ پیش کی جائے اور جس مقام سے نوجوان لاپتہ ہوا وہاں موجود لوگوں کے بیانات بھی ریکارڈ کیے جائیں۔