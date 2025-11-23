پارکنگ مافیا کی شہریوں سے من مانی فیس وصولی
جگہ جگہ غیرضرور پارکنگ سے ٹریفک جام معمول ،شہریوں کو مشکلاتشہری غیرقانونی فیس وصول کرنے والوں کی اطلاع دیں،ڈپٹی میئرسلمان مراد
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)پارکنگ مافیا نے شہریوں کے لیے پارکنگ کو وبال جان بنا دیا ہے ، مافیا کے کارندے عوام سے من مانے پیسے وصول کررہے ہیں۔نجی ٹی وی کے مطابق کراچی میں جگہ جگہ غیرضرور پارکنگ سے ٹریف جام معمول بن گیا ہے اور لوگوں کے لیے گھر اور آفس جانا مشکل تر ہوگیا ہے ، میئر مرتضیٰ وہاب نے پارکنگ فیس ختم کردی تھی مگر اس کے باوجود پارکنگ مافیا دنوں ہاتھوں سے پریشان حال شہریوں کو مزید لوٹ رہا ہے ۔ڈپٹی میئرکراچی سلمان مراد نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کے ایم سی کی جانب سے پارکنگ مافیا کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ کے ایم سی کے پاس 106 سڑکیں ہیں جہاں پارکنگ مافیا کے خلاف کارروائی کی ہے ، پارکنگ مافیا کے افراد کو گرفتارکرکے مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں، کے ایم سی کی جانب سے پارکنگ کی کوئی وصول نہیں کی جاتی۔ڈپٹی کا شہریوں کو مشورہ دیتے ہوئے مزید کہنا تھا کہ شہری غیرقانونی پارکنگ فیس وصول کرنے والوں سے متعلق اطلاع دیں۔انہوں نے کہا کہ سڑکوں اور بازاروں میں کے ایم سی کی جانب سے پارکنگ فیس وصول نہیں کی جاتی، کے ایم سی کی ڈومین میں جو علاقے آتے ہیں وہاں پارکنگ فری ہے ۔غیرقانونی پارکنگ سے متعلق جو شکایت ملتی ہے کارروائی کرتے ہیں۔