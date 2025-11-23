تجاوزات کی مرتکب دکانیں سربمہر ہوں گی،کمشنر
دکانداروں اور ہوٹلوں کوفٹ پاتھوں پرتجاوزات سے گریزکی ہدایتجاری کارروائیوں میں 9دکانیں سیل،5افراد کے خلاف ایف آئی آردرج
کراچی (اسٹاف رپورٹر)کراچی انتظامیہ نے اپنے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ روڈ سائیڈ تجاوزات قائم کرنے والوں کے خلاف کارروائی جاری رہے گی تجاوزات کی مرتکب دکانیں سیل کی جائیں گی، ذمہ داروں کے خلاف مقدمات درج کئے جائیں گے ۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے ایسے دکانداروں اور ہوٹلوں کو ایک بار پھر تنبیہ کی ہے کہ وہ فٹ پاتھوں اور سڑکوں پر تجاوزات نہ کریں کرسیاں اور میزیں رکھنے سے گریز کریں اور اپنی حدود کے اندر رہیں ۔ انھوں نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو کہا ہے کہ وہ روڈ سائڈ تجاوزات قائم کرنے والوں کے خلاف بلارعایت کارروائی کریں۔شہر میں تجاوزات کلچر ختم کرنے کی مہم جاری رکھیں۔ ؎
دریں اثنا مختلف ڈپٹی کمشنرزنے کمشنر کراچی کو اپنے اپنے ضلع میں کی گئی کارروائیوں کی رپورٹ پیش کی ہے ۔ ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی طحہ سلیم کے مطابق حیدری مارکیٹ میں روڈ سائڈ تجاوزات کے خلاف موثر کارروائی کی گئی کارروائی میں 9 مختلف دکانیں سیل کی گئی ہیں۔ نیو کراچی میں موٹر میکنک اور موٹر سائیکل کی جانب سے قائم کی گئی تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا ہے ۔ناظم آباد نمبر ایک میں ضلعی انتظامیہ وسطی نے تجاوزات کا خاتمہ کیا ۔ضلعی انتظامیہ جنوبی میں تجاوزات کے خلاف کارروائی میں پانچ افراد وقار احمد ، احمد علی ، ریاض ، محمد عمر اور محمد سیل کے خلاف ایف آئی آر درج کرلی گئی ۔