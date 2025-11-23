صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گریکس کالونی میں جدید آر او پلانٹ کا افتتاح

  • کراچی
گریکس کالونی میں جدید آر او پلانٹ کا افتتاح

پلانٹ کیلئے سمندر کا پانی پانچ کلومیٹر دور سے لاکر ٹریٹ کیا جائے گا منصوبے سے روزانہ ایک لاکھ گیلن صاف پانی مقامی آبادیوں کو ملے گا

کراچی (اسٹاف رپورٹر) مئیر کراچی مرتضیٰ وہاب صدیقی نے ماڑی پور ٹاؤن کی گریکس کالونی میں جدید آر او پلانٹ کا افتتاح کر دیا ہے جس کے ذریعے سمندر کا پانی، پانچ کلومیٹر دور سے لاکر ٹریٹ کیا جائے گا اور روزانہ ایک لاکھ گیلن صاف پانی مقامی آبادیوں کو ملے گا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مئیر کراچی نے کہا کہ یہ منصوبہ بلاول بھٹو کے ترقیاتی وژن کا حصہ ہے اور شہر میں ترقیاتی کام صرف منصوبوں تک محدود نہیں بلکہ تیزی سے زمین پر نظر بھی آ رہے ہیں۔ حب ڈیم کی دوسری کینال ہو یا صنعتی پانی کی ری سائیکلنگ-اکتیس دسمبر کراچی کے لیے ایک بڑا سنگِ میل ثابت ہونے جا رہا ہے۔

مئیر کراچی نے کہا کہ کراچی کی ترقی سیاست سے بالاتر ہے ، اور شہر کے لوگوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی بلدیاتی حکومت کی اولین ترجیح ہے ۔ افتتاحی تقریب میں ٹاؤن کی مقامی قیادت، واٹر بورڈ حکام اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک تھی۔مئیر کراچی کا کہنا تھا کہ گریکس کالونی کے عوام کا پانی کا دیرینہ مسئلہ بلاول بھٹو کے ترقیاتی وژن کے مطابق حل کیا جا رہا ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ نئے آر او پلانٹ کے ذریعے چار مقامی آبادیوں کو ایک لاکھ گیلن یومیہ پانی فراہم کیا جائے گا، جبکہ اس منصوبے کی خاص بات یہ ہے کہ پانچ کلومیٹر طویل لائن کے ذریعے سمندر کا پانی لایا جا رہا ہے اور اسے ٹریٹمنٹ کے بعد گھروں تک پہنچایا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

درباری ماڈلنگ کیلئے واگزارا راضی پر پارکنگ سٹینڈ قائم

ڈبلیو ڈبلیو ایف کے فنڈز میں اضافے کا ایجنڈامؤخر

گورنر سے تھائی لینڈ کے سفیر کی ملاقات

کمشنر کا استنبول چوک تا سگیاں مختلف پوائنٹس کا دورہ

ریلوے سٹیشن کے اطراف کو ڈسٹ فری بنانے کی ہدایت

علامہ اقبال میڈیکل کالج میں سموگ پرسیمینار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جماعت اسلامی اور عوام کا ملاپ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کے علاوہ زندگی میں بہت کچھ ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پختون بچوں کا مستقبل کیا ہے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
افغانستان کے محدود تجارتی آپشنز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت کے اُڑتے تابوت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سوڈان کی خانہ جنگی اور عالم اسلام
محمد عبداللہ حمید گل