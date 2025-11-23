گریکس کالونی میں جدید آر او پلانٹ کا افتتاح
پلانٹ کیلئے سمندر کا پانی پانچ کلومیٹر دور سے لاکر ٹریٹ کیا جائے گا منصوبے سے روزانہ ایک لاکھ گیلن صاف پانی مقامی آبادیوں کو ملے گا
کراچی (اسٹاف رپورٹر) مئیر کراچی مرتضیٰ وہاب صدیقی نے ماڑی پور ٹاؤن کی گریکس کالونی میں جدید آر او پلانٹ کا افتتاح کر دیا ہے جس کے ذریعے سمندر کا پانی، پانچ کلومیٹر دور سے لاکر ٹریٹ کیا جائے گا اور روزانہ ایک لاکھ گیلن صاف پانی مقامی آبادیوں کو ملے گا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مئیر کراچی نے کہا کہ یہ منصوبہ بلاول بھٹو کے ترقیاتی وژن کا حصہ ہے اور شہر میں ترقیاتی کام صرف منصوبوں تک محدود نہیں بلکہ تیزی سے زمین پر نظر بھی آ رہے ہیں۔ حب ڈیم کی دوسری کینال ہو یا صنعتی پانی کی ری سائیکلنگ-اکتیس دسمبر کراچی کے لیے ایک بڑا سنگِ میل ثابت ہونے جا رہا ہے۔
مئیر کراچی نے کہا کہ کراچی کی ترقی سیاست سے بالاتر ہے ، اور شہر کے لوگوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی بلدیاتی حکومت کی اولین ترجیح ہے ۔ افتتاحی تقریب میں ٹاؤن کی مقامی قیادت، واٹر بورڈ حکام اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک تھی۔مئیر کراچی کا کہنا تھا کہ گریکس کالونی کے عوام کا پانی کا دیرینہ مسئلہ بلاول بھٹو کے ترقیاتی وژن کے مطابق حل کیا جا رہا ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ نئے آر او پلانٹ کے ذریعے چار مقامی آبادیوں کو ایک لاکھ گیلن یومیہ پانی فراہم کیا جائے گا، جبکہ اس منصوبے کی خاص بات یہ ہے کہ پانچ کلومیٹر طویل لائن کے ذریعے سمندر کا پانی لایا جا رہا ہے اور اسے ٹریٹمنٹ کے بعد گھروں تک پہنچایا جائے گا۔