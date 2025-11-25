حیدر آباد:7جرائم پیشہ عناصر گرفتار، مسروقہ طلائی زیورات برآمد
مختلف مقامات پر کارروائیاں، ملزمان سے موٹر سائیکلوں کے پرزے ، رقم بھی ملیبدین میں روپوش سمیت 8ملزم گرفتار، مسروقہ 6کمپریسر، چرس، شراب برآمد
حیدر آباد، پنگریو (بیورو رپورٹ، نامہ نگار) حیدر آباد پولیس نے 7 جرائم پیشہ عناصر گرفتار کرکے مسروقہ طلائی زیورات، موٹر سائیکلوں کے پرزے برآمد کرلئے ، جبکہ بدین پولیس نے 8 ملزم گرفتار کرکے مسروقہ 6 کمپریسر، چرس اور شراب برآمد کی۔ تفصیلات کے مطابق حیدرآباد پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیوں میں 7 ملزمان گرفتار کرکے مسروقہ طلائی زیورات، نقد رقم اور موٹر سائیکلز کے پرزے برآمد کرلئے ، سٹی پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ملزم عادل ولد نظام الدین آرائیں کو گرفتار کرکے ملزم کے قبضے سے سرقہ شدہ کیش رقم اور طلائی زیورات برآمد کئے۔
تھانہ حالی روڈ پولیس نے 3 کباڑیوں ذاکر اﷲ خان، گل نبی شاہ اور جیسا بھیل کو گرفتار کرکے ایک چیچز اور 3 کٹوں میں موٹرسائیکلوں کے پرزے اور ایک سوزوکی برآمد ہونے پر مقدمہ درج کرلیا۔ منشیات سپلائر محمد مزمل پٹھان کو بھی گرفتار کیا گیا، سیری پولیس نے ملزم محمد آچر ولد احمد ماشوری کو 1 عدد ریوالور مع ایمونیشن گرفتار کر لیا۔ فورٹ پولیس نے ملزم علی اکبر ولد محمد اکرم داؤدی لوہار کو گرفتار کیا۔ ادھر بدین پولیس کی کارروائیوں میں ڈیڑھ لاکھ روپے مالیت کے چوری شدہ 6 کمپریسر، ڈیڑھ کلو چرس، 30 لیٹر دیسی شراب،گٹکا برآمد کر کے ایک روپوش سمیت 8 ملزمان کو گرفتار کر لیا، جن کے خلاف مقدمات درج کرلئے گئے ہیں۔ چھاپوں کے دوران ملزمان کے ساتھ فرار ہوگئے۔