سکھر:گھر میں بیٹری پھٹنے سے آتشزدگی، ایک شخص جاں بحق

  • کراچی
سکھر:گھر میں بیٹری پھٹنے سے آتشزدگی، ایک شخص جاں بحق

نیو پنڈ انصاری محلے میں واقعہ، فائر بریگیڈ نے آگ پرقابو پالیا، آصف سپرد خاک

سکھر(بیورو رپورٹ)سکھر کے نیو پنڈ انصاری محلے کے پاس ایک گھر میں آگ لگنے کی اطلاع موصول ہوتے ہی ایدھی ایمبولینس اور فائر بریگیڈ کی گاڑی جائے وقوعہ پر پہنچ گئی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق بیٹری اوور چارج ہوکر پھٹنے سے گھر میں آگ بھڑک اٹھی، جس نے پورے گھر کو لپیٹ میں لے لیا، افسوس ناک واقعے میں ایک 35 سالہ شخص آصف علی بروہی جھلس ہو کر جاں بحق ہوگیا، جس کی لاش ایدھی ایمبولینس کے ذریعے سول اسپتال منتقل کی گئی، جہاں سے ضروری کارروائی کے ایدھی سینٹر سکھر میں غسل وکفن دے کر ورثا کی نگرانی میں نیو گوٹھ قبرستان میں سپرد خاک کی گئی، ریسکیو ٹیم نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر آگ پر قابو پالیا اور مزید نقصان ہونے سے بچا لیا گیا۔

 

