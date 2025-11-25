صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
صاف ستھرے اور سرسبز ماحول کیلئے ترسنے والا تھر مارچ شروع

تھرپارکر (نامہ نگار)کلوئی میں تھر سٹیزن فورم کی جانب سے کوئلہ پروجیکٹس، چائنا کلے ، نمک کی کانوں، اینٹوں کے بھٹوں، کپوں اور درختوں کی کٹائی کے سبب۔۔۔

 ماحولیاتی تباہی کے خلاف صاف ستھرے اور سرسبز ماحول کے لیے ترسنے والا تھر 5 دن کا موسمیاتی مارچ کلوئی سے شروع کیا گیا، اس موقع پر ماحولیاتی ماہرین اور سول سوسائٹی کے رہنماؤں اوبھایو جونیجو، ارباب احسان، محمد خان لونڈ، ساجن چارو، ارباب خالد، قربان سمیجو، اعجاز بجیر اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تھر کی بدلتی ہوئی آب و ہوا، موسم، ماحول اور ماحولیات موسمی تبدیلی کے واضح اشارے بیان کر رہے ہیں، تھر میں انسانی، حیوانی اور نباتاتی زندگیوں کا دار و مدار زیر زمین پانی پر منحصر ماحولیاتی نظام پر ہے ۔

 

