مٹیاری:بچوں کی جبری مشقت کیخلاف شعور اجاگر کرنے کیلئے ریلی
مٹیاری (نمائندہ دنیا)بچوں کی جبری مشقت اور ان پر تشدد کرنے کے خلاف محکمہ سوشل ویلفیئر کی جانب سے اسسٹنٹ کمشنر کی سربراہی میں آگاہی ریلی نکالی گئی۔
اس موقع پر شرکا کا صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ معصوم بچوں سے جبری بھیک منگوانا ان سے زبردستی مزدوری کام کروانا اور ان پر تشدد کرنا غیر قانونی ہے ۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں، ان کا کہنا تھا کہ بچے مستقبل کے معمار ہیں، ان کو اچھی تعلیم اور تربیت دینا والدین اور شہریوں کا فرض ہے ، اگر کہیں بھی کسی بچے سے جبری مشقت لی جاتی اور تشدد کیا جاتا ہے تو اس کی فوری اطلاع مقامی تھانے پر دی جائے۔