صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مٹیاری:بچوں کی جبری مشقت کیخلاف شعور اجاگر کرنے کیلئے ریلی

  • کراچی
مٹیاری:بچوں کی جبری مشقت کیخلاف شعور اجاگر کرنے کیلئے ریلی

مٹیاری (نمائندہ دنیا)بچوں کی جبری مشقت اور ان پر تشدد کرنے کے خلاف محکمہ سوشل ویلفیئر کی جانب سے اسسٹنٹ کمشنر کی سربراہی میں آگاہی ریلی نکالی گئی۔

اس موقع پر شرکا کا صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ معصوم بچوں سے جبری بھیک منگوانا ان سے زبردستی مزدوری کام کروانا اور ان پر تشدد کرنا غیر قانونی ہے ۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں، ان کا کہنا تھا کہ بچے مستقبل کے معمار ہیں، ان کو اچھی تعلیم اور تربیت دینا والدین اور شہریوں کا فرض ہے ، اگر کہیں بھی کسی بچے سے جبری مشقت لی جاتی اور تشدد کیا جاتا ہے تو اس کی فوری اطلاع مقامی تھانے پر دی جائے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سکولوں کی اپ گریڈیشن کیلئے اقدامات شروع

ٹریفک حادثات کی روک تھام کیلئے مینجمنٹ سسٹم بہتر کرنیکا فیصلہ

پرانی مویشی منڈی میں تفریحی پارک بنانے کا آغاز

اسسٹنٹ کمشنر کا بس سٹینڈ کا دورہ ، کرایہ ناموں کی چیکنگ

بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف کارروائی،2ٹرانسفارمر اتار لئے

رقبے کے تنازع پر گھر پر دھاوا، ماں بیٹی پر تشدد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس