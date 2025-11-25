نوشہرو فیروز کی جیل میں قیدی چل بسا،عدالت کا نوٹس
سول جج کا جوڈیشل مجسٹریٹ کو پوسٹمارٹم کرانے کا حکم، لیٹر جاری کردیاشاہد کو دل کا دورہ پڑا، جیل حکام، جسم پر تشدد نشانات نہیں، میڈیکل افسر
محراب پور(نمائندہ دنیا)نوشہرو فیروز کی جیل میں قیدی انتقال کرگیا، جس پر عدالت نے نوٹس لیتے ہوئے پوٹ مارٹم کرانے کا لیٹر جاری کردیا، جیل حکام کا کہنا ہے کہ حرکت قلب بند ہونے سے قیدی کی موت واقع ہوئی ہے ، سیشن جج نوشہرو فیروز نے سول جج اینڈجوڈیشل مجسٹریٹ کو پوسٹ مارٹم کا لیٹر جاری کر دیا، نوشہرو فیروز جیل میں قید شاہد علی ولد طالب حسین مجیدانو کا اچانک انتقال ہوا ہے ، جیل حکام کے مطابق قیدی کی موت حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث ہوئی ہے ، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نوشہرو فیروز امیر علی مہیسر نے آفس لیٹر جے ایس 572 جی، 30 سال 2025 کے تحت سول جج اینڈ جوڈیشل مجسٹریٹ درجہ اول نوشہرو فیروز کو قیدی کے پوسٹ مارٹم کا لیٹر جاری کر دیا، اور کہا ہے کہ قیدی کی موت کا تعین کیا جائے ، جس پر قیدی کی لاش کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ، میڈیکل افسر کا کہنا ہے کہ قیدی کے جسم پر تشدد کے نشانات نہیں ہیں۔