میرپور خاص:ریونیو عملے کی سرکاری زمین میں مبینہ جعلسازی

  • کراچی
میرپور خاص:ریونیو عملے کی سرکاری زمین میں مبینہ جعلسازی

مقامی رہائشی کی ڈپٹی کمشنر کو درخواست، زمین کا ریکارڈ تبدیل کرنے کا الزام لگایادبئی شاپنگ مال کا رقبہ 3847سے 5850اسکوائر فٹ کردیا گیا، محمد ناصر

میرپور خاص (بیورو رپورٹ) محکمہ ریونیو میرپورخاص کے نچلے عملے کی اختیارات کے ناجائز استعمال، ریکارڈ میں مبینہ جعلسازی اور سرکاری زمین میں ردو بدل سامنے آیا ہے ، مقامی رہائشی محمد ناصر ولد منشی خان نے ڈپٹی کمشنر میرپورخاص کو دی گئی اپنی تفصیلی درخواست میں الزام عائد کیا کہ تعلقہ حسین بخش مری اور تعلقہ میرپورخاص کے ریونیو عملے خصوصاً مختارکار اور سٹی سروے آفیسر نے مبینہ طور پر اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ریکارڈ میں سنگین نوعیت کی تبدیلیاں کی ہیں، جن سے سرکاری زمین کو کمرشل مفادات کے لیے بلڈر مافیا کے حوالے کرنے کی راہ ہموار کی گئی ہے ، اصل ریکارڈ کی مبینہ ٹمپرنگ کرکے 70 سالہ ریکارڈ کو مسخ کیا گیا، درخواست کے مطابق سروے نمبر 282، 284، 285 دیہہ 109 تعلقہ حسین بخش مری کا پرانا سرکاری ریکارڈ، جو 70 سال سے محفوظ تھا۔

جس میں دبئی شاپنگ مال پلاٹ نمبر 1-47 کا رقبہ 3847 اسکوائر فٹ درج تھا کو مبینہ طور پر تبدیل کرتے ہوئے اس میں سرکاری اراضی شامل کرکے رقبہ 5850 اسکوائر فٹ ظاہر کیا گیا، اس کے بعد جعلسازی شدہ ریکارڈ کو وارڈ 12-A (اسسٹنٹ کمشنر کے مشکوک لیٹر کے تحت)اور پھر وارڈ 12-B (مختارکار و سٹی سروے آفیسر کی دوبارہ تبدیلی کے ذریعے ) شامل کیا گیا، جس سے ایک جائز رہائشی و کمرشل ملکیت کو ناجائز ظاہر کردیا گیا، جس سے بلڈر مافیا کو فائدہ اور خریدار کو سخت نقصان ہوا۔ درخواست گزار کے مطابق انہوں نے دکان نمبر G-11 کی خریداری کے لیے 23 لاکھ روپے ادا کیے ، قبضہ لیا اور بقایا رقم دینے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ریکارڈ میں غیر قانونی رد و بدل سے ان کی قانونی ملکیت مشکوک بنادی گئی، جب کہ بلڈر حضرات نے بعد از فروخت زمین کے ریکارڈ خود سے تبدیل کروائے۔

 

