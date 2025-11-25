موسمیاتی تبدیلی سنگین معاشرتی مسائل پیدا کررہی، کمشنر نوابشاہ
عوامی صحت، زراعت متاثر، پانی کی عدم دستیابی سب سے بڑا چیلنج ہے ، شہمیر خانورکشاپ سے خطاب، ماحولیاتی، تکنیکی ماہرین نے ترجیحات، خطرات پر بریفنگ دی
نوابشاہ (نمائندہ دنیا)سندھ انوائرنمنٹل پروٹیکشن ایجنسی (سیپا)کی جانب سے کلائمیٹ چینج پالیسی 2022 کے حوالے سے ضلعی سطح پر آگاہی ورکشاپ منعقد ہوا، جس میں کمشنر شہمیر خان بھٹو نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی عوامی صحت، زراعت، پانی کی دستیابی اور مقامی معاشرے کے لیے سنگین خطرات پیدا کر رہی ہے ، لہٰذا مربوط اور کثیر شعبہ جاتی اقدامات کی فوری ضرورت ہے ۔ ریجنل انچارج سیپا نوابشاہ محمد رند اور دیگر نے بتایا کہ ورکشاپ تین سالہ رولنگ ورک پلان (2025-2027) کے تحت منعقد ہوا جو یونیسف اور حکومتِ سندھ کی مشترکہ کاوش ہے اور محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی قیادت میں نافذ کیا جا رہا ہے۔
ورکشاپ میں ذوالفقار بھٹی (ڈسٹرکٹ انچارج سانگھڑ)، سندھیکا فاؤنڈیشن کے محمد امین کیریو، یونیسف افسران، سرکاری محکموں کے نمائندے ، غیر سرکاری تنظیموں (NGOs) کے ارکان اور میڈیکل مراکز کے ایڈمن افسران نے شرکت کی۔ جبکہ ماحولیاتی اور تکنیکی ماہرین نے شرکاء کو موسمیاتی خطرات، پالیسی کی ترجیحات اور سندھ کلائمیٹ چینج پالیسی 2022 کے مؤثر نفاذ کے لیے ضروری حکمتِ عملیوں پر تفصیلی بریفنگ دی اور بتایا کہ ورکشاپ کا بنیادی محور ضلع اور ڈویژن سطح کے اسٹیک ہولڈرز میں آگاہی، سمجھ بوجھ اور عملی صلاحیتوں کو فروغ دینا تھا، تاکہ ترقیاتی منصوبہ بندی، ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن (DRR)، اور دیگر شعبہ جاتی پالیسیوں میں موسمیاتی لچکداری کو صوبائی ماحولیاتی ایجنڈے میں شامل کیا جا سکے۔