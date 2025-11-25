صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسروقہ موبائل فون سے ٹک ٹاک بنانے کی ویڈیو وائرل

  • کراچی
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)کورنگی 51سی کے گھر میں موبائل فونز چوری کی واردات کے بعد ملزمان ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے میں مصروف رہے۔

مبینہ ملزمان کی چوری شدہ موبائل فون سے ٹک ٹاک بنانے کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی۔شہری نے بتایا کہ تین روز قبل چور گھر میں داخل ہوکر دو موبائل فون لے اُڑے ، حیران کن طور پر تین دن بعد چوروں نے انہی میں سے ایک موبائل فون سے دوست کے اکاؤنٹ پر ٹک ٹاک ویڈیو اپ لوڈ کردی۔شہری کا کہنا ہے کہ ملزمان مبینہ طور پر ’’آئس یا کرسٹل‘‘جیسا خطرناک نشہ کررہے تھے ۔دونوں کے چہرے صاف دکھائی دے رہے ہیں۔

