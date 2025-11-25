چار ملزمان گرفتار،اسلحہ موبائل فونزورکشہ برآمد
کراچی (اے پی پی)کراچی پولیس نے 4مبینہ ملزمان کو گرفتارکرکے ان کے قبضے سے 3عدد30 بورپستول ،موبائل فونز،ایک پستول نائن ایم ایم ،2لوڈ میگزین ،نقدی اورایک رکشہ برآمد کرلیا ہے۔
ترجمان ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق نیو کراچی پولیس کی کارروائی میں گرفتار ملزمان میں محمد فیضان عرف فیضی ولد انور حسین،محمد جاوید ولد عبدالباری،طارق علی عرف نومی ولد جمعہ علی اور حارث عرف عباس ولد محمد یحیی شامل ہیں۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش کا آغاز کردیاہے ۔