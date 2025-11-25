صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزارت داخلہ کے عدم تعاون پرعدالت برہم

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائیکورٹ میں میاں بیوی کے جھگڑے کے بعد شوہر کی جانب سے 10 سالہ بیٹے کو ایران لے جانے کے معاملے کی سماعت میں عدالت نے وفاقی وزارتِ داخلہ کے عدم تعاون پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے۔۔۔

 فوری وضاحت طلب کرلی۔ سماعت کے دوران عدالت نے ریمارکس دیے کہ وزارت داخلہ کا طرزِ عمل کسی طرح بھی قابلِ تعریف نہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ 10 سالہ بچہ اور اس کا والد اس وقت کہاں ہیں؟ اور وفاقی سیکرٹری داخلہ کو حکم دیا کہ مکمل تفصیلات عدالت میں پیش کی جائیں۔ اگر حکم پر عمل نہ ہوا تو ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی ہوگی۔

 

