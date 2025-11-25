صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکوؤں سے 15 مقابلے زخمیوں سمیت 30گرفتار

  • کراچی
ڈاکوؤں سے 15 مقابلے زخمیوں سمیت 30گرفتار

کراچی(اسٹاف رپورٹر)شہر میں انسداد جرائم کے دوران گزشتہ ہفتے ڈاکوؤں سے ضلعی پولیس کے 15 مقابلے ہوئے ، فائرنگ کے تبادلے میں 18 زخمی ڈاکوؤں سمیت 30 ملزمان کو گرفتارکیا گیا، گرفتار ملزمان سے 22 مختلف اقسام کا غیر قانونی اسلحہ اور 13 موٹر سائیکلیں برآمد کی گئیں۔

پولیس نے گزشتہ ہفتے کے دوران کراچی کے ایسٹ، ویسٹ اور ساوتھ زونز میں مجموعی طور پر 870 سے زائد ملزمان کو گرفتار کیا۔پولیس کیجانب سے منشیات کیخلاف جاری مہم اور پولیس مقابلوں کے دوران مختلف علاقوں سے لاکھوں روپے مالیت کی 14 کلو 40 گرام چرس، آئس/کرسٹل اور ہیروئن برآمد کی گئی۔گرفتار ملزمان سے شہریوں سے لوٹ مار اور دیگر وارداتوں میں استعمال شدہ 94 سے زائد مختلف اقسام کا غیر قانونی اسلحہ برآمد کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

میونسپل کارپوریشن کے تجاوزات کیخلاف آپریشنز، دکانداروں کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنانے کے الزامات

شہر کی ترقی، خو بصورتی کیلئے اقدامات کا آغاز کر دیا : کمشنر

ڈپٹی کمشنر نے سرکاری اداروں اور سہولیات کا تفصیلی معائنہ کیا

صو بائی وزیر بلدیات نے پسرور بائی پاس روڈ کا افتتاح کر دیا

بغیر نمبر پلیٹ چنگ چی رکشے بند کیے جائیں گے :صبا اصغر

راہوالی : مسلم لیگ ن کے رہنماؤں کی بلال فاروق تارڑ کو بلامقابلہ کامیابی پر مبارکباد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس