ڈاکوؤں سے 15 مقابلے زخمیوں سمیت 30گرفتار
کراچی(اسٹاف رپورٹر)شہر میں انسداد جرائم کے دوران گزشتہ ہفتے ڈاکوؤں سے ضلعی پولیس کے 15 مقابلے ہوئے ، فائرنگ کے تبادلے میں 18 زخمی ڈاکوؤں سمیت 30 ملزمان کو گرفتارکیا گیا، گرفتار ملزمان سے 22 مختلف اقسام کا غیر قانونی اسلحہ اور 13 موٹر سائیکلیں برآمد کی گئیں۔
پولیس نے گزشتہ ہفتے کے دوران کراچی کے ایسٹ، ویسٹ اور ساوتھ زونز میں مجموعی طور پر 870 سے زائد ملزمان کو گرفتار کیا۔پولیس کیجانب سے منشیات کیخلاف جاری مہم اور پولیس مقابلوں کے دوران مختلف علاقوں سے لاکھوں روپے مالیت کی 14 کلو 40 گرام چرس، آئس/کرسٹل اور ہیروئن برآمد کی گئی۔گرفتار ملزمان سے شہریوں سے لوٹ مار اور دیگر وارداتوں میں استعمال شدہ 94 سے زائد مختلف اقسام کا غیر قانونی اسلحہ برآمد کیا گیا۔